Únia zamestnávateľov žiada rezort financií, aby nepodporil smernicu EÚ

Bratislava 4. marca (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) odmietajú zavedenie jednotného výpočtu základu dane z príjmov v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ). Reagovali tak na návrh smernice o iniciatíve Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov (BEFIT). Podľa RÚZ má smernica viacero negatívnych dosahov, Ministerstvo financií SR preto vyzvali, aby návrh smernice nepodporilo. RÚZ o tom informovalo v pondelok.



"RÚZ upozorňuje, že právna úprava má viacero negatívnych dosahov, pričom zásadne zasahuje aj do právnej suverenity jednotlivých členských krajín v rozpore s princípom subsidiarity a proporcionality, ktoré tvoria základné piliere práva EÚ. Z tohto dôvodu vyzýva ministerstvo financií, aby návrh tejto smernice nepodporilo," uviedla RÚZ.



Cieľom iniciatívy BEFIT je zjednotiť spôsob výpočtu základu dane z príjmov právnických osôb v rámci členských krajín EÚ. RÚZ však pripomenula, že hoci sú priame dane v súčasnosti v plnej kompetencii jednotlivých členských krajín, po novom by mali rozhodovať už len o ich výške, aj to len v obmedzenom rozsahu. Podľa zamestnávateľov združených v RÚZ to je v rozpore s právom EÚ.



"Je neprijateľné, aby sa o oblasti priamych daní rozhodovalo na úrovni EÚ. Smernica obmedzuje možnosť členských krajín rozhodovať o svojej vnútroštátnej daňovej politike a okliešťuje ich suverenitu v oblasti priamych daní, čo zásadne oslabuje ich pozíciu v rámci Únie," uviedol viceprezident RÚZ Robert Spišák.



Zamestnávateľom sa tiež nepozdáva administratívna náročnosť celého procesu. "Povinné subjekty by napríklad museli v praxi podávať rôzne typy daňových priznaní a nových oznámení s informáciami. Problematicky vnímame aj načasovanie. Návrh smernice si vyžaduje ďalšie úpravy tak, aby bol v súlade s ďalšími iniciatívami EÚ, pretože aktuálne by dodržiavanie rôznych súvisiacich predpisov vzhľadom na ich zložitosť podnikom v praxi spôsobilo enormný nárast nákladov," spresnil Spišák.



Návrh smernice je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa končí 5. marca. Jednotlivé členské štáty EÚ aktuálne pripravujú k návrhu svoje stanoviská. RÚZ vyzýva rezort financií, aby s navrhovanou smernicou nesúhlasil.



"Žiadame, aby bola predmetná smernica podrobená detailnej analýze a vyhodnoteniu konkrétnych dosahov na slovenské podnikateľské prostredie, a táto bola s dostatočným časovým predstihom predložená na spoločné rokovanie so sociálnymi partnermi v rámci tripartity," uzavrel Spišák.