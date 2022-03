UniCredit a BNP Paribas uviedli podrobnosti o ruskej expozícii

Miláno/Paríž 9. marca (TASR) – Talianska banka UniCredit a francúzska BNP Paribas zverejnili v stredu svoje expozície voči Rusku. Varovali pritom pred možnými nákladmi v miliardách eur spojenými s finančnými dôsledkami invázie Ruska na Ukrajinu v širšom sektore.



Banky, poisťovne a správcovia aktív sa snažia dištancovať od Ruska a vyhodnotiť svoje expozície po tom, čo Moskvu zasiahli prísne sankcie Západu po invázii na susednú Ukrajinu koncom februára.



Európska únia (EÚ) sa v stredu dohodla na nových sankciách proti Rusku a jeho spojencovi Bielorusku. Umiestnila na svoju čiernu listinu ďalších 14 oligarchov a zmrazila vzťahy s bieloruskou centrálnou bankou a tromi tamojšími najväčšími poskytovateľmi úverov.



Americká spoločnosť S&P Global sa medzitým pridala k rastúcemu počtu významných firiem, ktoré zastavili komerčné operácie v Rusku.



Druhá najväčšia talianska banka UniCredit uviedla, že úplné odpísanie jej ruského podnikania by ju mohlo vyjsť približne na 7,4 miliardy eur.



BNP Paribas odhadla svoju expozíciu voči Rusku a Ukrajine približne na 3 miliardy eur.



Akcie veľkých európskych finančných firiem od ruskej invázie na Ukrajinu prudko klesli, pretože investori sa zľakli väzieb niektorých z nich na Rusko a pripravujú sa na potenciálne širšie ekonomické spomalenie.



Podľa UniCredit najhorší scenár by viedol k zníženiu jej kapitálového ukazovateľa o dva percentuálne body. Napriek tomu neruší dividendy a ani plány spätného odkúpenia akcií.



Spomedzi európskych bánk majú najväčšiu ruskú expozíciu rakúska Raiffeisen Bank International a francúzska Société Générale.



Dvaja z najväčších svetových poisťovateľov, Prudential a Legal & General so sídlom v Británii však v stredu informovali, že majú len veľmi malú angažovanosť v Rusku.



Finančné firmy sa pripravujú na ďalšie potenciálne riziká vyplývajúce z vojny, pričom regulačné úrady s nimi úzko spolupracujú na príprave obrany proti hrozbe kybernetických útokov.