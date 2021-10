UniCredit Bank spúšťa záručný program od EIB v objeme 200 miliónov eur

Bratislava 8. októbra (TASR) - UniCredit Bank spúšťa nový záručný program pre firmy od Európskej investičnej banky (EIB) v celkovom objeme financovania 200 miliónov eur. Ten je určený pre stredné a veľké firmy na podporu ekonomiky v súvislosti s dosahmi pandémie nového koronavírusu.



Program od EIB je určený pre stredne veľké a veľké firmy s celoskupinovým obratom nad 50 miliónov eur ročne a bilanciou 43 miliónov eur vo všetkých regiónoch. Firmy sa môžu hlásiť o výhodné prevádzkové a investičné úvery do výšky 50 miliónov eur. Banka je pripravená poskytnúť financovanie v celkovom objeme vo výške 200 miliónov eur s 50 % garanciou EIB.



Znamená to, že EIB poskytne banke na Slovensku záruky vo výške 100 miliónov eur. Tie pochádzajú z jej Európskeho záručného fondu (EGF), aby banka na Slovensku mohla ponúknuť dostupnejšie financovanie firmám na obnovu z dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Firmy na Slovensku získajú vďaka tejto operácii podľa viceprezidentky EIB, ktorá je zodpovedná za oblasť operácií v Slovenskej republike, Liliany Pavlovovej, dostupné financovanie, ktoré im pomôže prekonať krízu. Zároveň by im financovanie malo pomôcť zachovať pracovné miesta a príjem pre Slovákov a taktiež budú môcť naďalej prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Slovenska.



"Od začiatku pandémie sme cez garančné programy a zvýhodnené financovanie pomohli viac než 500 malým, stredným i veľkým firmám v celkovom objeme úverov presahujúcom niekoľko 100 miliónov eur," povedal člen predstavenstva a riaditeľ pobočky zahraničnej banky Miroslav Štrokendl. "Ponúkame riešenia v spolupráci s EIB, EIF, SIH alebo Eximbankou pre firmy všetkých veľkostí a vo všetkých regiónoch. Je pre nás dôležité, že sa môžeme spoločne podieľať na podpore ekonomickej obnovy Slovenska." dodal.