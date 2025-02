UniCredit by mohla urýchliť odchod z Ruska

Miláno 20. februára (TASR) - Talianska banka UniCredit by mohla urýchliť svoj odchod z Ruska, ak dôjde k obratu vo vojne na Ukrajine. Ani prípadné uzavretie mieru však jej odchod nezvráti, uviedol šéf banky Andrea Orcel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Ukončenie bojov by mohlo UniCreditu poskytnúť lepšie podmienky po tom, ako sa banka zdráhala predať svoje ruské aktíva, uviedol Orcel v rozhovore pre denník Financial Times (FT).



"Ak sa situácia zmení, budeme môcť predávať za atraktívnejších podmienok, pretože situácia sa znormalizuje pre všetky zúčastnených na oboch stranách," uviedol Orcel. Dodal však, že záväzok UniCredit opustiť ruský biznis je absolútne jednoznačný a že "niet cesty späť".



UniCredit v uplynulých troch rokoch vážne skúmala všetky možnosti, čo urobiť s ruskými operáciami a rokovala s veľkým počtom obchodných partnerov. Pre sankcie a celkovú komplikovanosti situácie banka krajinu doteraz úplne nedokázala opustiť, uviedol Orcel.



Za uplynulé dva roky však výrazne znížila svoju angažovanosť v Rusku, pričom jej cieľom je tento rok ju skresať takmer na nulu.



UniCredit spoločne s rakúskou Raiffeisen Bank International (RBI) je jednou z najväčších západných bánk v Rusku. Od ruského útoku na Ukrajinu sú pod tlakom Európskej centrálnej banky (ECB) a USA, aby obmedzili svoje aktivity v Rusku.