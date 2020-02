UniCredit chce do roku 2023 v Taliansku zrušiť 6000 pracovných miest

Miláno 10. februára (TASR) - UniCredit má v pláne do roku 2023 zrušiť 6000 pracovných miest a 450 pobočiek v Taliansku. Vyplýva to z listu, ktorý milánska banka poslala odborom pred začiatkom vyjednávaní o znižovaní počtu pracovných miest.



Ešte v rámci ukončeného programu Transform 2019 sa musí zrušiť 500 pracovných miest. Nový rozvojový plán do roku 2023 počíta so znížením počtu pracovných miest o ďalších 5500, píše sa v liste. UniCredit chce v rámci rokovaní s odbormi nájsť riešenie do konca marca, aby znížil sociálne dôsledky prepúšťania.