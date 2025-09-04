< sekcia Ekonomika
UniCredit chce zvýšiť podiel v Commerzbank na 30 % do konca roka
UniCredit sa snaží získať Commerzbank, druhú najväčšiu súkromnú banku v Nemecku.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 4. septembra (TASR) - Talianska banka UniCredit plánuje zvýšiť svoj podiel v nemeckej Commerzbank na 30 % do konca roka. Uviedol to vo štvrtok generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„Do konca roka budeme na úrovni približne 30 %,“ povedala Orcel na podujatí novín Handelsblatt vo Frankfurte nad Mohanom.
UniCredit sa snaží získať Commerzbank, druhú najväčšiu súkromnú banku v Nemecku. Vlani v septembri využila čiastočný odchod nemeckej vlády na získanie veľkého podielu v banke a nedávno ho zvýšila na niečo vyše 26 %. Ak prekročí hranicu 30 %, bude UniCredit zo zákona povinná predložiť oficiálnu ponuku na kúpu zostávajúcim akcionárom Commerzbank kótovanej na burze.
Orcel nechal otvorenú otázku, kedy jeho banka takúto ponuku predloží. Argumentoval, že fúzia je v konečnom dôsledku otázkou akcionárov a predstavenstva.
Prevzatie Commerzbank naráža na silný odpor jej vedenia, zamestnancov, odborov aj nemeckej vlády, ktorí považujú tieto snahy za „nepriateľské“ prevzatie. Orcel však obhajuje výhody cezhraničnej fúzie, pričom ho neodradil ani odpor Berlína.
Trvá na tom, že sa po prevzatí „nedotkne“ siete pobočiek banky. Znižovanie počtu pracovných miest sa zameria na ústredie vo Frankfurte nad Mohanom. Orcel poznamenal, že aj bez prevzatia nemeckej banky konkurenčnou Unicredit by bolo z ekonomických dôvodov potrebné znížiť počet pracovných miest v Commerzbank do piatich až siedmich rokov.
