UniCredit dosiahla zisk za rok 2021, obnovila poistné zmluvy s Allianz

Miláno 28. januára (TASR) – UniCredit, druhá najväčšia talianska banka, v piatok vykázala zisk za rok 2021, aj keď menší, než jej predpovedali ekonómovia. Zasiahli ju jednorazové opatrenia v rámci novej stratégie generálneho riaditeľa Andreu Orcela, ktoré spôsobili stratu vo 4. štvrťroku.



UniCredit v piatok uviedla, že v roku 2021 dosiahla čistý zisk 1,54 miliardy eur po strate 2,78 miliardy eur v roku 2020, keď pandémia nového koronavírusu pustošila globálnu ekonomiku. Prispeli k tomu vyššie príjmy z poplatkov a provízií. Napriek tomu je tento výsledok slabší ako čistý zisk 1,83 miliardy eur, ktoré banke predpovedali analytici. Vo 4. štvrťroku sa totiž UniCredit opäť prepadla do červených čísel a vykázala čistú stratu 1,43 miliardy eur.



Generálny riaditeľ Orcel napriek tomu potvrdil svoj ambiciózny cieľ vrátiť akcionárom do roku 2024 aspoň 16 miliárd eur.



Za minulý rok banka vyplatí dividendy vo výške 1,17 miliardy eur a oznámila tiež spätné odkúpenie akcií vo výške 2,58 miliardy eur.



Orcel potvrdil prognózu čistého zisku v roku 2022 na úrovni „viac ako 3,3 miliardy eur“.



Minuloročné čísla zaostali za prognózami aj v dôsledku nákladov na reštrukturalizáciu, spojených s novým strategickým plánom, ktoré ovplyvnili najmä výsledky za 4. kvartál a stiahli banku do straty.



Základný čistý zisk, bez mimoriadnych položiek, sa však v roku 2021 napriek tomu strojnásobil na 3,9 miliardy eur, čo je nad cieľovou hodnotou skupiny 3,7 miliardy eur.



Tržby medziročne vzrástli o 4,8 % na 17,9 miliardy eur.



Orcel, ktorý nastúpil do funkcie v apríli minulého roka, oznámil v decembri nový strategický plán. Medzi jeho priority patrí „zjednodušenie“ štruktúry skupiny. Vo štvrtok (27. 1.) oznámil dohodu s odbormi o 1200 dobrovoľných odchodoch, 725 nových zamestnancoch a 1000 trvalých pracovných zmluvách do roku 2024.



Medzitým banka UniCredit v piatok oznámila, že podpísala dohodu o posilnení partnerstva s nemeckým poisťovacím gigantom Allianz, najmä pokiaľ ide o spoločné investície do digitalizácie v Taliansku, Nemecku, strednej a západnej Európe.



V rámci dohody bude UniCredit môcť distribuovať svoje vlastné produkty prostredníctvom Allianz.