UniCredit hovorila s Nemcami pred kúpou podielu v Commerzbank

Frankfurt nad Mohanom 16. októbra (TASR) - Predstavitelia talianskej banky UniCredit sa niekoľko mesiacov pred kúpou časti štátneho podielu v nemeckej Commerzbank rozprávali s najvyššími predstaviteľmi nemeckej vlády. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorej sa podarilo nahliadnuť do dokumentov nemeckého parlamentu.



Podrobnosti o stretnutiach sú uvedené v odpovedi vlády poslancovi Matthiasovi Hauerovi. Nemecká vláda pritom tvrdila, že ju krok UniCredit prekvapil.



UniCredit sa odvtedy snaží zvýšiť svoj podiel v Commerzbank v rámci ambiciózneho pokusu o fúziu. Ale pred parlamentnými voľbami na budúcu jeseň čelí v Nemecku značným politickým prekážkam.



Podľa dokumentu Florian Toncar, štátny tajomník zodpovedný za predaj podielu vlády v Commerzbank, hovoril 4. septembra s Marion Hoellingerovou, šéfkou nemeckej pobočky UniCredit, o predaji podielu vlády, a opäť 10. septembra. A predseda Predstavenstva UniCredit Pier Carlo Padoan sa stretol s Jörgom Kukiesom, najvyšším predstaviteľom úradu nemeckého kancelára, na okraji konferencie v Paríži 16. mája, podľa odpovede vlády. Tá odhalila tiež dve ďalšie výmeny názorov s predstaviteľmi úradu kancelára 7. júna a 30. mája. Dokument však prináša len málo podrobností o obsahu diskusií.



Podľa Hauera, kresťanskodemokratického poslanca, však odpoveď ukazuje na "živú výmenu názorov" medzi nemeckou vládou a talianskou bankou. To nahráva prípadnému vyšetrovaniu toho, ako vláda predala celý podiel UniCredit, a nie viacerým investorom. "Nemecká vláda sa tvári, akoby nemala nič spoločné s chaosom v Commerzbank. Ale spôsobila ho," povedal.



Nemecká vláda sa stala hlavným akcionárom Commerzbank po jej záchrane počas globálnej finančnej krízy pred viac ako desiatimi rokmi. Berlín stále vlastní v Commerzbank podiel vo výške 12 % aj po predaji 4,5 % akcií začiatkom septembra, ktoré získala UniCredit, čím jej podiel v Commerzbank vzrástol na 9 %.



Koncom septembra UniCredit odhalila, že s pomocou finančných derivátov svoj podiel viac ako zdvojnásobila na 21 %. Tento krok však musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady. UniCredit by sa tak stala najväčším akcionárom Commerzbank, čo vyvoláva špekulácie o možnom prevzatí.



Podľa nemenovaných zdrojov Nemecko teraz pracuje na zmarení prevzatia. UniCredit investovala totiž zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov, a ak by sa preto dostala do problémov, Berlín by nakoniec mohol byť nútený zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.