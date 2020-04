UniCredit je blízko k dohode s odbormi o zrušení vyše 5000 miest

Miláno 1. apríla (TASR) - Najväčšia talianska banka UniCredit je blízko k dohode s odbormi o rozsahu prepúšťania. Plány o redukcii pracovných miest banka predstavila už v decembri, keď oznámila nový 4-ročný biznis plán.



Ako v stredu uviedol pre agentúru Reuters zdroj z odborovej organizácie, na základe dohody by banka mala zrušiť v Taliansku 5200 pracovných miest. Dohoda počíta s dobrovoľným odchodom, najmä prostredníctvom skoršieho odchodu do dôchodku.



Rušenie pozícií je zároveň o niečo miernejšie, než banka pôvodne predpokladala. Pôvodný plán počítal so zrušením približne 6000 pracovných pozícií. Zostávajúcich zhruba 800 zamestnancov by malo byť preškolených a presunutých na iné pozície, dodal zdroj.