UniCredit je na ceste k rekordnému roku po silnom 3. štvrťroku
Potvrdila zároveň svoje ročné aj strednodobé ciele.
Autor TASR
Miláno 22. októbra (TASR) - Talianska banka UniCredit smeruje k rekordnému roku po tom, ako jej zisk za 3. štvrťrok prekonal prognózy. Potvrdila zároveň svoje ročné aj strednodobé ciele. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Čistý zisk UniCredit, druhej najväčšej banky v Taliansku, sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 2,63 miliardy eur z 2,51 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Čisté tržby za 3. štvrťrok medziročne vzrástli o 1,2 % na 6,17 miliardy eur. Podporili ich vyššie investičné poplatky a väčšie príjmy z obchodovania, ktoré kompenzovali slabšie čisté úrokové príjmy v dôsledku nižších úrokových sadzieb. Presnejšie, čistý úrokový príjem dosiahol 3,4 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 5,4 %.
Analytici predpovedali banke čistý zisk vo výške 2,41 miliardy eur a tržby 6,01 miliardy eur. UniCredit potvrdila svoju prognózu na rok 2025 a predpokladá čistý zisk zhruba 10,5 miliardy eur bez zohľadnenia manažérskych opatrení, ktoré by mali v rokoch 2026 a 2027 ďalej zlepšiť výsledky.
Banka uviedla, že jej cieľom je do roku 2027 zvýšiť čistý zisk nad 11 miliárd eur, čiastočne vďaka jej podielu v nemeckej Commerzbank a pokračujúcej prevádzkovej efektívnosti. Potvrdila tiež plány vrátiť akcionárom z tohtoročných ziskov najmenej 9,5 miliardy eur, pričom najmenej polovica bude vyplatená ako dividenda v hotovosti.
Pomer kmeňového kapitálu Tier 1 dosiahol na konci 3. štvrťroka 14,8 %.
