UniCredit kritizuje obchodný model Commerzbank
Commerzbank v zlúčení dvoch bánk nevidí žiadnu pridanú hodnotu a prístup talianskej strany označuje za pokus o nepriateľské prevzatie.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. apríla (TASR) - Talianska banka UniCredit, ktorá sa usiluje o prevzatie nemeckej banky Commerzbank, zverejnila ostrú kritiku obchodného modelu konkurenčnej spoločnosti. Commerzbank píše históriu slabých prevádzkových výsledkov a vzhľadom na svoje fundamentálne ukazovatele je v súčasnosti nadhodnotená, uviedla UniCredit v novej prezentácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ako hlavný akcionár sa UniCredit domnieva, že Commerzbank nie je dostatočne pripravená na budúce výzvy a je príliš zameraná na krátkodobý úspech,“ uviedla talianska banka. Commerzbank by mala klásť väčší dôraz na Nemecko a Poľsko a zároveň obmedziť svoje medzinárodné aktivity, ktoré UniCredit považuje za predimenzované, fragmentované, prevádzkovo zložité a neefektívne.
Taliani sa usilujú o prevzatie od septembra 2024. Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel tvrdí, že Európa potrebuje väčšie banky, aby dokázala konkurovať silným americkým finančným inštitúciám. UniCredit, ktorá už v Commerzbank priamo vlastní 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším takmer štyrom percentám, oznámila v polovici marca dobrovoľnú ponuku na výmenu všetkých akcií Commerzbank. UniCredit má v úmysle požiadať akcionárov o schválenie potrebného navýšenia kapitálu na mimoriadnom valnom zhromaždení 4. mája.
