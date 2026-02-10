Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UniCredit očakáva, že do roku 2030 bude v Európe menej bánk

Foto: Andrej Galica

Generálny riaditeľ druhej najväčšej talianskej banky UniCredit Andrea Orcel očakáva v nasledujúcich rokoch hlboké zmeny v európskom bankovom sektore.

Autor TASR
Miláno 10. februára (TASR) - Generálny riaditeľ druhej najväčšej talianskej banky UniCredit Andrea Orcel očakáva v nasledujúcich rokoch hlboké zmeny v európskom bankovom sektore. „Do roku 2030 bude menej bánk. Európa potrebuje väčšie a silnejšie finančné inštitúcie,“ povedal v rozhovore pre Bloomberg TV. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

„Konkurenčné prostredie sa dramaticky zmení a musíme sa na to pripraviť,“ povedal Orcel. S novým strategickým plánom má podľa neho UniCredit dostatok kapitálu na organický rast aj prostredníctvom akvizícií. Spoločnosť si kladie za cieľ v nasledujúcich rokoch ďalej zvyšovať svoje zisky a rozdeľovať miliardy eur svojim akcionárom, dodal. Banka v pondelok (9. 2.) oznámila, že do roku 2028 očakáva nárast upraveného čistého zisku na približne 13 miliárd eur. Na aktuálny rok si UniCredit podľa Orcela stanovila cieľ 11 miliárd eur.
