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UniCredit očakáva,že v 1. štvrťroku 2027 dokončí prevzatie Commerzbank
Generálny riaditeľ UniCreditu Andrea Orcel plánuje ihneď po získaní kontroly zvolať mimoriadne valné zhromaždenie druhej najväčšej nemeckej banky.
Autor TASR
Miláno 9. novembra (TASR) - Talianska banka UniCredit očakáva, že začiatkom roka 2027 prevezme kontrolu nad nemeckým konkurentom Commerzbank. Zvyšné povolenia zo strany regulačných úradov by mali byť k dispozícii do konca novembra, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Generálny riaditeľ UniCreditu Andrea Orcel plánuje ihneď po získaní kontroly zvolať mimoriadne valné zhromaždenie druhej najväčšej nemeckej banky. Cieľom je využiť hlasovacie práva UniCreditu a vymenovať nových členov dozornej rady spoločnosti, ktorá je zastúpená v hlavnom indexe frankfurtskej akciovej burzy DAX.
„Ďalšie kroky sú jasné,“ uviedla UniCredit, ktorá v Commerzbank kontroluje takmer 50 % akcií a v októbri dostala od Európskej centrálnej banky (ECB) súhlas na prevzatie. Presný časový harmonogram realizácie závisí od termínu konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Orcel podľa svojho vyjadrenia počíta s prvým štvrťrokom 2027.
UniCredit zároveň v pondelok oznámila výrazný nárast zisku za tretí štvrťrok a zlepšila svoj celoročný výhľad. Čistý zisk v medziročnom porovnaní vzrástol približne o štvrtinu na takmer 3,3 miliardy eur. Za celý rok 2026 Orcel teraz očakáva čistý zisk pred započítaním jednorazových položiek vo výške výrazne presahujúcej sumu 11,5 miliardy eur.
Generálny riaditeľ UniCreditu Andrea Orcel plánuje ihneď po získaní kontroly zvolať mimoriadne valné zhromaždenie druhej najväčšej nemeckej banky. Cieľom je využiť hlasovacie práva UniCreditu a vymenovať nových členov dozornej rady spoločnosti, ktorá je zastúpená v hlavnom indexe frankfurtskej akciovej burzy DAX.
„Ďalšie kroky sú jasné,“ uviedla UniCredit, ktorá v Commerzbank kontroluje takmer 50 % akcií a v októbri dostala od Európskej centrálnej banky (ECB) súhlas na prevzatie. Presný časový harmonogram realizácie závisí od termínu konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Orcel podľa svojho vyjadrenia počíta s prvým štvrťrokom 2027.
UniCredit zároveň v pondelok oznámila výrazný nárast zisku za tretí štvrťrok a zlepšila svoj celoročný výhľad. Čistý zisk v medziročnom porovnaní vzrástol približne o štvrtinu na takmer 3,3 miliardy eur. Za celý rok 2026 Orcel teraz očakáva čistý zisk pred započítaním jednorazových položiek vo výške výrazne presahujúcej sumu 11,5 miliardy eur.