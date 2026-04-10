< sekcia Ekonomika
UniCredit plánuje likvidáciu svojho ruského biznisu
Autor TASR
Moskva/Miláno 10. apríla (TASR) - Talianska banka UniCredit odstúpila od pôvodných plánov predať svoju ruskú divíziu. Namiesto toho zvažuje likvidáciu ruského biznisu a vzdanie sa bankovej licencie v Rusku. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruský ekonomický denník Kommersant citujúci nemenované zdroje z bankového sektora.
UniCredit patrila pred vojnou na Ukrajine k 15 najväčším bankám v Ruskej federácii. Po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 západné štáty uvalili na Moskvu sankcie, ktoré sa dotkli aj finančného sektora a zahraničné banky sa z ruského trhu začali postupne sťahovať. UniCredit však v Rusku naďalej zotrvávala, na čo reagovala Európska centrálna banka (ECB), ktorá ju v apríli 2023 upozornila na riziká spojené s ruským trhom a o rok na to priamo vyzvala, aby svoje aktivity v Rusku zredukovala.
Pod tlakom ECB aj talianskej vlády začala preto UniCredit svoje aktivity v Rusku redukovať. Minulý rok znížila hodnotu úverov poskytnutých jej ruskou divíziou na polovicu, teda na zhruba 600 miliónov eur. Zisk UniCredit v Rusku napriek tomu vlani vzrástol z 557 miliónov v roku 2024 na 814 miliónov eur.
