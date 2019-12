UniCredit plánuje zrušiť 8000 pracovných miest

Miláno 3. decembra (TASR) - Akcie talianskej banky UniCredit vzrástli po tom, ako zverejnila svoje plány na redukciu až 8000 pracovných miest do konca roku 2023.



UniCredit na podujatí na kapitálových trhoch v Londýne uviedla, že si dala za cieľ dosiahnuť v roku 2023 tržby vo výške 19,3 miliardy eur a základný zisk vo výške 5 miliárd eur.



V rámci reštrukturalizácie plánuje tiež prechod na „maloobchodnú banku bez papierovania“, a to v Taliansku už na budúci rok a v Nemecku a Rakúsku v roku 2021. To povedie k rušeniu niektorých pracovných miest.



UniCredit dodala, že chce vrátiť akcionárom kapitál v hodnote 8 miliárd eur v období od roku 2020 do roku 2023.