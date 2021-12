UniCredit plánuje zrušiť v Taliansku takmer 1000 pracovných miest

Miláno 13. decembra (TASR) - Talianska banka UniCredit plánuje na domácom trhu zrušiť takmer tisícku pracovných pozícií. Je to súčasť nového trojročného plánu, ktorý banka predstavila koncom minulého týždňa.



Vedenie druhej najväčšej banky v Taliansku informovalo, že v rámci nového plánu na roky 2022 až 2024 zruší na domácom trhu celkovo 950 pracovných miest. Rušenie pozícií chce uskutočniť prostredníctvom odchodu zamestnancov do dôchodku, pričom plánuje využiť aj fond, ktorý umožňuje ľuďom skončiť s prácou už zhruba sedem rokov pred dovŕšením dôchodkového veku. Zástupcovia odborov informovali, že v prípade UniCredit budú môcť fond využiť všetci zamestnanci, ktorí dôchodkový vek dosiahnu najneskôr koncom apríla 2028. Banka zároveň počíta s vyplatením odstupného.



Na základe nového trojročného plánu chce UniCredit vyplatiť investorom 16 miliárd eur. Banka túto informáciu zverejnila už vo štvrtok (9. 12.), v tom čase však odmietla uviesť plánovaný počet rušených pracovných miest s tým, že najskôr musí tento plán prekonzultovať s odbormi. Oficiálne rokovania, ktoré banka potom v ten deň s odbormi odštartovala, môžu trvať podľa talianskych zákonov takmer dva mesiace.



V Taliansku zamestnáva UniCredit zhruba 44 % z celkového počtu približne 87.000 zamestnancov. Ako už skôr pre agentúru Reuters uviedli nemenované zdroje, plán redukcie počtu pracovných miest počíta so zrušením zhruba 3000 pozícií, s mnohými z nich v Nemecku.