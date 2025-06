UniCredit: Plošné clá USA by znížili výkon rakúskej ekonomiky o 0,6 %

Viedeň 4. júna (TASR) - Spojené štáty sú pre Rakúsko dôležitým obchodným partnerom a clá, ktoré presadzuje americký prezident Donald Trump, by mohli jeho ekonomiku výrazne ovplyvniť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa v stredu odvolala na analýzu banky UniCredit Bank Austria (UniCredit).



V roku 2024 Rakúsko vyviezlo do USA tovar v hodnote 16,2 miliardy eur. Zavedenie plošných 50-percentných ciel na dovoz z Európskej únie, ktorými Trump pohrozil v máji, by podľa ekonómov UniCredit znížilo hrubý domáci produkt Rakúska o približne 0,6 % a ohrozilo 25.000 pracovných miest. Len v stredu vstúpilo v USA do platnosti zdvojnásobenie ciel na oceľ a hliník z 25 % na 50 %.



Jednotlivé spolkové krajiny by boli v rôznej miere postihnuté americkými clami, uviedli ekonómovia. „Najviac by boli zasiahnuté priemyselné regióny Horné Rakúsko a Štajersko, kde by pokles hospodárskej produkcie v súvislosti s clami predstavoval v každom z nich viac ako jedno percento a ohrozených by bolo viac ako 7000 pracovných miest,“ uviedol ekonóm UniCredit Bank Austria Robert Schwarz.



Tieto dve silne industrializované spolkové krajiny sú zodpovedné za takmer polovicu rakúskeho vývozu do USA. Najmenší vplyv na regionálne hospodárstvo by podľa UniCredit pocítili vo Viedni s poklesom výkonu regionálnej ekonomiky o 0,3 % a v Burgenlande (-0,1 %).