Unicredit ponúka 10,1 miliardy eur za konkurenčnú banku BPM

Rím 25. novembra (TASR) - Druhá najväčšia talianska banka Unicredit v pondelok oznámila, že ponúkla 10,1 miliardy eur za kúpu konkurenčnej banky BPM. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



UniCredit, druhá najväčšia banka v krajine, ponúkla 0,175 svojej kmeňovej akcie za každú akciu BPM, tretej najväčšej banky v Taliansku. To sa rovná 6,67 eura za akciu, čo je približne o 0,4 % viac ako ich cena v piatok (22. 11.) na konci obchodovania na burze.



"Európa potrebuje silnejšie a väčšie banky, ktoré jej pomôžu rozvíjať ekonomiku a pomôžu konkurovať ostatným veľkým ekonomickým blokom," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel.



Unicredit tvrdí, že prevzatie by prospelo akcionárom BPM, zákazníkom a zamestnancom oboch skupín, ako aj talianskemu a európskemu bankovému systému v čase "geopolitickej neistoty".



BPM zatiaľ neodpovedala na žiadosť agentúry Reuters o komentár.



Prípadnú fúziu oboch bánk musia schváliť príslušné regulačné úrady.



Začiatkom novembra kúpila BPM podiel vo výške 5 % v zoštátnenej Monte dei Paschi di Siena (MPS) a zároveň spustila ponuku na odkúpenie s cieľom získať plnú kontrolu nad správcom aktív Anima Holding. Hodnota transakcie sa odhaduje na 1,6 miliardy eur.



UniCredit uviedla, že vzala na vedomie ponuku BPM pre Animu a že jej ponuka je nezávislá od jej snáh získať kontrolný podiel v nemeckej Commerzbank.



Podľa Unicredit navrhovaná dohoda povedie k ročným úsporám nákladov vo výške približne 900 miliónov eur a zvýšeniu príjmov o približne 300 miliónov eur.



Banka pritom očakáva, že bude môcť dokončiť ponuku na prevzatie svojho rivala v júni 2025. K úplnej integrácii by tak malo dôjsť v nasledujúcich 12 mesiacoch a väčšina synergií sa dosiahne za 24 mesiacov.