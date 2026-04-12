< sekcia Ekonomika
UniCredit poprela správy o plánoch na likvidáciu ruského biznisu
Ruský denník Kommersant v piatok s odvolaním sa na nemenované zdroje z bankového sektora uviedol, že UniCredit zvažuje likvidáciu svojho podnikania v krajine a že sa vzdá miestnej bankovej licencie.
Autor TASR
Miláno 12. apríla (TASR) - Talianska UniCredit poprela mediálne správy, že plánuje zlikvidovať svoje ruské operácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
UniCredit v piatok (10. 4.) oznámila, že nemá v pláne zlikvidovať svoje podnikanie v Rusku ani vrátiť bankovú licenciu, ktorú vlastní jej miestna dcéra a ktorú si talianska banka ponechala aj počas konfliktu na Ukrajine.
„Po niektorých špekulatívnych mediálnych správach UniCredit potvrdzuje, že nedošlo k žiadnej zmene stratégie, ktorú realizujeme a ktorú sme v súvislosti s našimi operáciami v Rusku konzistentne komunikovali trhu,“ uviedol hovorca banky v písomnom stanovisku zaslanom emailom.
UniCredit patrila pred vojnou na Ukrajine k 15 najväčším bankám v Ruskej federácii. Šéf UniCreditu Andrea Orcel uviedol, že druhá najväčšia talianska banka nepoškodí svojich akcionárov tým, že by z Ruska odišla so stratou.
Po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 západné štáty uvalili na Moskvu sankcie, ktoré sa dotkli aj finančného sektora a zahraničné banky sa z ruského trhu začali postupne sťahovať. UniCredit pod tlakom požiadaviek Európskej centrálnej banky (ECB), aby obmedzila väzby na Rusko, postupne obmedzuje svoju prítomnosť v krajine.
Po tom, ako talianska vláda využila ruské operácie UniCreditu na to, aby zmarila jej akvizíciu v Taliansku, banka stiahla svoju právnu námietku voči požiadavkám ECB na odchod z Ruska a tento proces urýchľuje. „Naše operácie v Rusku pozostávajú z malej a úzko zameranej divízie, ktorá podporuje medzinárodné korporácie pri spracovaní platieb, najmä v eurách a amerických dolároch, a udržiava spojenie so západným svetom,“ uviedla banka v piatkovom vyhlásení.
