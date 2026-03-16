< sekcia Ekonomika
UniCredit predložila oficiálnu ponuku na prevzatie Commerzbank
Autor TASR
Miláno 16. marca (TASR) - Talianska banka UniCredit predložila oficiálnu ponuku na prevzatie nemeckého peňažného ústavu Commerzbank. Talianska banka predkladá akcionárom druhej najväčšej súkromnej banky v Nemecku ponuku na prevzatie všetkých akcií Commerzbank, uviedla v pondelok UniCredit, ktorá je už teraz najväčším akcionárom Commerzbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
S prevzatím talianskou finančnou spoločnosťou však nesúhlasí vedie Commerzbank, zástupcovia jej zamestnancov ani nemecká vláda. UniCredit uviedla, že v nasledujúcich týždňoch chce konštruktívny dialóg s Commerzbank a jej akcionármi. Očakáva sa, že UniCredit dosiahne v Commerzbank viac ako 30-percentný podiel bez získania kontroly.
Cenovú ponuku chce UniCredit určiť v najbližších dňoch. Predpokladá sa, že pôjde o 0,485 novej akcie UniCredit za každú akciu Commerzbank, čo zodpovedá cene 30,80 eura za akciu, čiže o prémiu 4 % v porovnaní s piatkovou (13. 3.) uzatváracou cenou akcií Commerzbank.
Taliansky bankový gigant je v súčasnosti najväčším akcionárom Commerzbank, v ktorej kontroluje viac ako 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším trom percentám.
