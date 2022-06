UniCredit rozšírila hľadanie kupcov na svoje ruské aktíva mimo Ruska

Miláno 6. júna (TASR) - Talianska banka UniCredit rozšírila hľadanie kupcov pre svoj ruský biznis mimo ruského trhu. Usiluje sa tak urýchliť odchod z Ruska, sankcie voči ktorému naberajú na intenzite. Uviedli to v týchto dňoch dva zdroje oboznámené so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Banka UniCredit rokovala s ruskými záujemcami, eskalujúce sankcie západných štátov proti Rusku však tieto diskusie skomplikovali. Banka preto rozšírila hľadanie záujemcov aj na krajiny ako Čína a India, kde nemenovaný zdroj uviedol, že kupci by mohli byť ochotní aktíva prevziať za nižšiu cenu. Ďalší zdroj dodal, že UniCredit už rokuje s ďalšími potenciálnymi investormi, odmietol ich však menovať.



Šéf UniCredit Andrea Orcel ešte v máji uviedol, že sprísňujúce sa sankcie postupne zredukovali možnosti talianskej banky na dohodu s ruským kupcom. "Okno (možností) sa veľmi zmenšilo," povedal Orcel. Talianska banka tak hľadá aj mimo krajiny, aj keď nevylučuje, že kupcom jej ruských aktív môže byť nakoniec miestny investor.



Z investorov mimo Ruska by podľa analytikov mohli mať záujem investori z Číny, Indie aj Turecka, všetko z krajín, ktoré nepodporili sankcie proti Rusku. Cena ruských divízií západných bánk totiž v dôsledku odchodu viacerých západných spoločností po invázii Ruska na Ukrajinu klesla.



UniCredit patrí medzi európske banky s najväčšou expozíciou voči Rusku. Jej ruská divízia je 14. najväčšou bankou v krajine.



Šéf bankového dohľadu Európskej centrálnej banky (ECB) Andrea Enria očakáva, že banky z eurozóny čoskoro svoje ruské aktíva predajú a trh opustia. "Všetky banky z eurozóny uviedli, že svoje aktíva predajú, všetky sa o to usilujú," povedal Enria koncom minulého týždňa v Taliansku. Ako dodal, nie je to jednoduchý proces, verí však, že sa čoskoro dokončí.