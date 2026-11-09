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UniCredit údajne získa súhlas EK na prevzatie Commerzbank
Kladné stanovisko EK by prišlo krátko po tom, ako minulý mesiac dala transakcii zelenú Európska centrálna banka (ECB).
Autor TASR
Brusel 9. novembra (TASR) - Talianska banka UniCredit získa bezpodmienečný súhlas Európskej komisie (EK) na akvizíciu spoločnosti Commerzbank, druhej najväčšej banky v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na tri zdroje oboznámené so záležitosťou.
Kladné stanovisko EK by prišlo krátko po tom, ako minulý mesiac dala transakcii zelenú Európska centrálna banka (ECB). Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel v pondelok vyhlásil, že udelenie všetkých povolení zo strany regulačných úradov očakáva ešte v novembri. EK ani UniCredit sa k medializovaným informáciám nevyjadrili. Komisia má o transakcii rozhodnúť do 16. novembra.
Podľa spomínaných zdrojov mal Brusel spočiatku pochybnosti, či je požiadavka Berlína, aby si nemecká vláda ponechala dve miesta v dozornej rade Commerzbank, v súlade s právnymi predpismi EÚ. Vláda, ktorá v Commerzbank stále vlastní podiel 13,3 %, má od čias finančnej pomoci poskytnutej banke v čase globálnej finančnej krízy právo menovať dvoch z desiatich zástupcov akcionárov v 20-člennej dozornej rade. UniCredit, naopak, plánuje vymenovať všetkých zástupcov akcionárov, čo by znamenalo, že by nezostal priestor pre dve miesta, ktoré boli od záchrany banky v roku 2009 vyhradené pre nemecký štát.
Regulačné orgány očakávajú, že táto otázka sa vyrieši ešte pred udelením súhlasu zo strany EÚ v polovici novembra. V opačnom prípade sa ňou budú zaoberať v neskoršej fáze, uviedol jeden zo zdrojov.
Kladné stanovisko EK by prišlo krátko po tom, ako minulý mesiac dala transakcii zelenú Európska centrálna banka (ECB). Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel v pondelok vyhlásil, že udelenie všetkých povolení zo strany regulačných úradov očakáva ešte v novembri. EK ani UniCredit sa k medializovaným informáciám nevyjadrili. Komisia má o transakcii rozhodnúť do 16. novembra.
Podľa spomínaných zdrojov mal Brusel spočiatku pochybnosti, či je požiadavka Berlína, aby si nemecká vláda ponechala dve miesta v dozornej rade Commerzbank, v súlade s právnymi predpismi EÚ. Vláda, ktorá v Commerzbank stále vlastní podiel 13,3 %, má od čias finančnej pomoci poskytnutej banke v čase globálnej finančnej krízy právo menovať dvoch z desiatich zástupcov akcionárov v 20-člennej dozornej rade. UniCredit, naopak, plánuje vymenovať všetkých zástupcov akcionárov, čo by znamenalo, že by nezostal priestor pre dve miesta, ktoré boli od záchrany banky v roku 2009 vyhradené pre nemecký štát.
Regulačné orgány očakávajú, že táto otázka sa vyrieši ešte pred udelením súhlasu zo strany EÚ v polovici novembra. V opačnom prípade sa ňou budú zaoberať v neskoršej fáze, uviedol jeden zo zdrojov.