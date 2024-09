UniCredit upustí od prevzatia Commerzbank, ak podmienky nebudú dobré

Miláno/Londýn 25. septembra (TASR) - Talianska banka UniCredit sa bude usilovať o dohodu s Commerzbank len vtedy, ak bude mať podporu všetkých zainteresovaných strán a podmienky budú dobré. Uviedol to v stredu jej generálny riaditeľ Andrea Orcel a dodal, že banka môže svoj podiel v Commerzbank predať. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



UniCredit tento týždeň nahnevala nemeckú vládu, keď zvýšila svoj podiel v Commerzbank takmer na 21 % s použitím derivátových nástrojov. Kancelár Olaf Scholz označil tento krok za "nepriateľský".



"Commerzbank je pre nás momentálne investícia, nič iné. Neexistuje žiadna ponuka," povedal Orcel na investorskej konferencii Bank of America v Londýne.



"Sme skutočne veľkým akcionárom, strategickým akcionárom, ale je to investícia a ľudia by to mali komentovať a premýšľať o tom ako o investícii," odpovedal na otázku o Scholzovej reakcii.



UniCredit má priestor na manévrovanie, pretože kontrakty o finančných derivátoch obmedzujú akékoľvek straty.



UniCredit sa tento mesiac stala najväčším investorom Commerzbank po nemeckom štáte, keď prekonala konkurentov a kúpila si 4,5 % akcií od nemeckej vlády. Jej podiel v banke tak vzrástol na 9 %, pričom vláda v Berlíne má podiel vo výške 12 %.



Nemecko následne oznámilo, že pozastaví predaj zvyšného 12 % podielu v Commerzbank. UniCredit však tento týždeň odhalila, že s pomocou finančných derivátov viac ako zdvojnásobila svoj podiel v druhej najväčšej súkromnej banke v Nemecku na 21 %. Tento krok však musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady. UniCredit by sa tak stala najväčším akcionárom Commerzbank.



UniCredit zároveň požiadala o povolenie zvýšiť svoj podiel v Commerzbank až na 29,9 %, čo otvára cestu k jej prevzatiu.



Orcel uviedol, že kroky UniCredit by nemali byť prekvapením, pretože sú v súlade s jej stratégiou. Talianska banka by chcela obnoviť rozhovory so zainteresovanými stranami. Uvedomuje si totiž, že každá transakcia si vyžaduje širokú podporu.



Orcel poukázal na obrat, ktorý UniCredit dosiahla vo svojej nemeckej jednotke HVB po jeho nástupe do funkcie v roku 2021. Podobné zmeny v Commerzbank by mohli zlepšiť jej výnosy, dodal.