UniCredit vykázala za 1. štvrťrok nárast tržieb aj zisku

Miláno 12. mája (TASR) - Talianska banka UniCredit v pondelok oznámila nárast tržieb aj zisku v 1. štvrťroku 2025, keďže vyššie príjmy z poplatkov a obchodovania jej pomohli vykompenzovať pokles čistých úrokových výnosov.



Čistý zisk talianskej banky za tri mesiace do konca marca vzrástol medziročne o 8,3 % na 2,8 miliardy eur.



Celkové tržby sa v sledovanom období zvýšili o 2,8 % na 6,5 miliardy eur.



Príjmy z poplatkov v 1. štvrťroku vzrástli o 8,2 % na 2,3 miliardy eur a zisk z obchodovania stúpol o 19,9 % na 641 miliónov eur.



Čisté úrokové výnosy však klesli o 2,9 % na 3,5 miliardy eur, čo banka pripísala menšiemu počtu kalendárnych dní a nižšiemu priemernému úroku.



Prevádzkový zisk talianskeho veriteľa medziročne stúpol o 4,6 % na 4,1 miliardy eur.



Prevádzkové náklady sa v prvých troch mesiacoch 2025 zvýšili o 0,6 % na 2,3 miliardy eur.



Pomer vlastného kapitálu Tier 1 vzrástol na 16,1 %, čo je o 27 bázických bodov viac v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.



Po výsledkoch za 1. štvrťrok UniCredit zvýšila svoj výhľad na celý rok 2025, pričom teraz predpovedá čistý zisk nad 9,3 miliardy eur.



UniCredit uviedla tiež, že podpísala desaťročné memorandum o porozumení so spoločnosťou Google Cloud s cieľom urýchliť svoju digitálnu transformáciu.



Dohoda umožní banke migrovať dôležité časti svojej IT infraštruktúry do Google Cloud, pričom integruje nástroje umelej inteligencie (AI) a dátovú analýzu na svojich kľúčových trhoch.