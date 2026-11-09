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UniCredit zaznamenala v treťom kvartáli rekordný zisk
UniCredit, druhá najväčšia banka v Taliansku, zaznamenala v treťom štvrťroku čistý zisk 3,26 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 24 %.
Autor TASR
Miláno 9. novembra (TASR) - Talianska banka UniCredit oznámila za tretí štvrťrok rekordný zisk a zlepšila odhad jeho vývoja za celý rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.
UniCredit, druhá najväčšia banka v Taliansku, zaznamenala v treťom štvrťroku čistý zisk 3,26 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 24 % a nový rekord. Zároveň prekonala očakávania ekonómov, ktorí predpokladali zisk UniCredit na úrovni 2,8 miliardy eur.
Čistý prevádzkový zisk dosiahol 4,43 miliardy eur. V tomto prípade to oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje rast o 17,6 %.
Aj tržby vzrástli o dvojciferné hodnoty. Dosiahli 6,9 miliardy eur, čo medziročne znamená rast o 11,8 %.
Rezervy na krytie prípadných úverových strát síce výrazne vzrástli, na druhej strane ich kompenzovali úrokové príjmy a príjmy z poplatkov a provízií. Rezervy na krytie úverových strát dosiahli v treťom kvartáli minulého roka 113 miliónov eur, zatiaľ čo v tohtoročnom treťom štvrťroku to bolo 210 miliónov eur. Čisté úrokové príjmy sa však zvýšili o 8,2 % na 3,83 miliardy eur a príjmy z poplatkov a provízií vzrástli o 10,7 % na 2,39 miliardy eur.
Banka následne upravila svoj odhad celoročného zisku smerom nahor. Pôvodne počítala s tým, že za tento rok dosiahne čistý zisk upravený o mimoriadne položky „okolo 11,5 miliardy eur,“ teraz odhaduje, že to bude „výrazne nad 11,5 miliardy eur“.
UniCredit, druhá najväčšia banka v Taliansku, zaznamenala v treťom štvrťroku čistý zisk 3,26 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 24 % a nový rekord. Zároveň prekonala očakávania ekonómov, ktorí predpokladali zisk UniCredit na úrovni 2,8 miliardy eur.
Čistý prevádzkový zisk dosiahol 4,43 miliardy eur. V tomto prípade to oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje rast o 17,6 %.
Aj tržby vzrástli o dvojciferné hodnoty. Dosiahli 6,9 miliardy eur, čo medziročne znamená rast o 11,8 %.
Rezervy na krytie prípadných úverových strát síce výrazne vzrástli, na druhej strane ich kompenzovali úrokové príjmy a príjmy z poplatkov a provízií. Rezervy na krytie úverových strát dosiahli v treťom kvartáli minulého roka 113 miliónov eur, zatiaľ čo v tohtoročnom treťom štvrťroku to bolo 210 miliónov eur. Čisté úrokové príjmy sa však zvýšili o 8,2 % na 3,83 miliardy eur a príjmy z poplatkov a provízií vzrástli o 10,7 % na 2,39 miliardy eur.
Banka následne upravila svoj odhad celoročného zisku smerom nahor. Pôvodne počítala s tým, že za tento rok dosiahne čistý zisk upravený o mimoriadne položky „okolo 11,5 miliardy eur,“ teraz odhaduje, že to bude „výrazne nad 11,5 miliardy eur“.