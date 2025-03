UniCredit získala súhlas ECB na zvýšenie podielu v Commerzbank

Miláno 14. marca (TASR) - Talianska banka UniCredit v piatok oznámila, že získala súhlas Európskej centrálnej banky (ECB) na kúpu podielu až vo výške 29,9 % v nemeckej Commerzbank. To jej otvorilo dvere k možnému prevzatiu nemeckého rivala. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Commerzbank sa pritom zaviazala, že bude bojovať proti akémukoľvek prevzatiu. Prístup UniCredit nahneval aj nemeckých politikov vrátane odchádzajúceho kancelára Olafa Scholza a jeho pravdepodobného nástupcu Friedricha Merza, ktorý zvíťazil vo februárových predčasných voľbách.



UniCredit vo vyhlásení uviedla, že "čaká na príležitosť začať konštruktívny dialóg" s budúcou nemeckou vládou.



Sága UniCredit-Commerzbank sa začala vlani v septembri, keď druhá najväčšia talianska banka odhalila, že kúpila priamy podiel v Commerzbank vo výške 9,5 %. Neskôr získala ďalších 18,5 % prostredníctvom derivátov. V súčasnosti v banke kontroluje približne 28 %, ale pred konverziou derivátov na akcie potrebuje zelenú od nemeckého úradu pre hospodársku súťaž.



Koncom minulého roka UniCredit požiadala ECB o schválenie podielu v Commerzbank až do výšky 29,9 %. To vyvolalo diskusiu o tom, že generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel chce presadiť ambicióznu celoeurópsku bankovú fúziu.



"Hoci súhlas (ECB) podčiarkuje finančnú silu UniCredit a je v súlade s predpismi, stále existuje veľa faktorov, ktoré určia akékoľvek ďalšie kroky a s nimi súvisiaci časový harmonogram," uviedla UniCredit.



Súhlas ECB sa očakával vzhľadom na finančnú silu UniCredit a postoj centrálnej banky, ktorá podporuje konsolidačné úsilie.



UniCredit naznačila, že pravdepodobne počká dlhšie, až po roku 2025, kým sa rozhodne, či bude pokračovať v akvizícii. Po dosiahnutí 30-percentného podielu by UniCredit musela predložiť verejnú ponuku na prevzatie Commerzbank.



Commerzbank je kľúčový veriteľ mnohých malých a stredných podnikov, ktoré tvoria chrbticu nemeckej ekonomiky. Doterajšia vláda sa snažila zmariť snahy o prevzatie Commerzbank, keďže UniCredit investovala zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov. Berlín sa obáva, že ak by sa UniCredit pre tieto dlhopisy dostala do problémov, Nemecko by nakoniec mohlo byť nútené zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.