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UniCredit získala súhlas EK na prevzatie Commerzbank
Kladné stanovisko prišlo krátko po tom, ako minulý mesiac dala transakcii zelenú Európska centrálna banka.
Autor TASR
Brusel 16. novembra (TASR) - Talianska banka UniCredit v pondelok získala bezpodmienečný súhlas Európskej komisie (EK) na akvizíciu spoločnosti Commerzbank, druhej najväčšej banky v Nemecku. Kladné stanovisko prišlo krátko po tom, ako minulý mesiac dala transakcii zelenú Európska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Fúzia podľa EK nebude mať negatívny vplyv na hospodársku súťaž v bankovom sektore EÚ. „Európa potrebuje silnejšie banky, ktoré dokážu konkurovať, rásť a podporovať naše podniky a rodiny,“ vyhlásila európska komisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová. „Cezhraničné fúzie môžu pomôcť k dosiahnutiu tohto cieľa, čo bankám umožní fungovať efektívnejšie a lepšie odolávať hospodárskym otrasom,“ dodala eurokomisárka.
Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel minulý týždeň uviedol, že očakáva súhlasné stanovisko EK. Talianska banka podľa neho plánuje prevziať kontrolu nad nemeckou spoločnosťou začiatkom budúceho roka. UniCredit v súčasnosti vlastní v Commerzbank takmer 50 % akcií.
Fúzia podľa EK nebude mať negatívny vplyv na hospodársku súťaž v bankovom sektore EÚ. „Európa potrebuje silnejšie banky, ktoré dokážu konkurovať, rásť a podporovať naše podniky a rodiny,“ vyhlásila európska komisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová. „Cezhraničné fúzie môžu pomôcť k dosiahnutiu tohto cieľa, čo bankám umožní fungovať efektívnejšie a lepšie odolávať hospodárskym otrasom,“ dodala eurokomisárka.
Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel minulý týždeň uviedol, že očakáva súhlasné stanovisko EK. Talianska banka podľa neho plánuje prevziať kontrolu nad nemeckou spoločnosťou začiatkom budúceho roka. UniCredit v súčasnosti vlastní v Commerzbank takmer 50 % akcií.