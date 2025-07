UniCredit zvýšila svoj podiel v Commerzbank takmer na 20 %

Frankfurt nad Mohanom 9. júla (TASR) - Talianska banka UniCredit sa stala najväčším akcionárom nemeckej Commerzbank. Vo svojej snahe o prevzatie druhej najväčšej súkromnej banky v Nemecku tak urobila veľký skok. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Tento krok opäť nebol dohodnutý s Commerzbank,“ uviedla nemecká banka v stredu, niekoľko hodín po tom, ako UniCredit oznámila, že zdvojnásobila svoj priamy podiel v Commerzbank z necelých 10 % približne na 20 %.



UniCredit na konci minulého roka vlastnila priamy podiel v Commerzbank vo výške 9,5 % a ďalších 18,5 % prostredníctvom derivátov. Najnovšie tak UniCredit previedla zhruba polovicu finančných derivátov na akcie. Predbehla tak nemeckú vládu a stala sa najväčším akcionárom Commerzbank aj napriek odporu nemeckej banky a vlády.



UniCredit uviedla tiež, že má v úmysle previesť zostávajúce deriváty (9 %) na akcie „v pravý čas“. Úrady pre dohľad, ako napríklad Európska centrálna banka a nemecký národný úrad, už tento krok schválili.



Talianska banka má ambíciu získať podiel vo výške 29,9 % v nemeckej banke. V takom prípade by bola zo zákona povinná predložiť oficiálnu ponuku na jej prevzatie zostávajúcim akcionárom.



Najnovší krok, ku ktorému došlo cez noc, je ohromujúcim prekvapením, keďže generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel nedávno vyhlásil, že talianska banka je „ďaleko od“ predloženia ponuky na prevzatie Commerzbank. Okrem toho cena akcií Commerzbank od počiatočnej investície UniCreditu vlani na jeseň prudko vzrástla, čo by prevzatie predražilo.



UniCredit čelí už mesiace prudkému odporu Commerzbank, pričom proti prevzatiu sú ako vedenie banky, tak aj zástupcovia zamestnancov. Nemecký kancelár Friedrich Merz nedávno zase vyhlásil, že vláda uprednostňuje „silnú a nezávislú Commerzbank“.



Nemecká vláda si necháva podiel vo výške 12 % v Commerzbank. Berlín má obavy z jej prevzatia talianskou UniCredit, ktorá investovala zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov. Ak by sa totiž UniCredit pre tieto dlhopisy dostala do problémov, Nemecko by nakoniec mohlo byť nútené zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.