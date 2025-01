Skala: Štát aj v čase konsolidácie prichádza o finančné prostriedky

Bratislava 30. januára (TASR) - Na Slovensku stále funguje neefektívny výber mýta, ktorý aj v čase konsolidácie naďalej pripravuje štátny rozpočet o potrebné financie. Súkromná spoločnosť, ktorá u nás systém výberu mýta spravuje, pritom poberá neprimerane vysoké sumy z poplatkov motoristov za používanie diaľnic. Upozornil na to vo štvrtok predseda Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) Stanislav Skala.



"Trend pokračuje ďalej, kde súkromná spoločnosť pod záštitou Ministerstva dopravy SR stále pokračuje vo výbere mýta vo výške 38 %. Takto sa konsolidujú financie na Slovensku. Vyspelé krajiny majú 12 % z výberu mýta," priblížil Skala, ktorý považuje výber mýta na Slovensku za neefektívny a zvýhodňujúci súkromníkov, ktorí ho spravujú.



Ak by podľa predsedu únie došlo k riadnemu výberu mýta a poplatky motoristov by išli vo väčšej miere do štátneho rozpočtu, mohli by byť využité na opravu všetkých mostov na Slovensku, na ich ďalšiu výstavbu a prípadnú rezervu na ďalšie práce s tým spojené. V tejto súvislosti vyzval Skala v mene UNAS vládu SR, aby prevzala všetky náležitosti spojené s výberom mýta pod seba a prestala podporovať súkromnú spoločnosť.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorila v máji minulého roka po niekoľkoročných odkladoch zmluvu s firmou CzechToll na nový mýtny IT systém, ktorý by mal zabezpečiť prechod väčšiny kompetencií na štát. Firma by mala nahradiť súčasne pôsobiacu SkyToll, s ktorou štát napriek výhradám mimovládnych organizácií predĺžil platnú zmluvu. K problematike zmlúv sesterských firiem sa únia vyjadrila v októbri minulého roka, keď vyzvala na zvýšenie transparentnosti.



"Nezverejnenie súťažných podmienok a súťažnej ponuky ako neoddeliteľných príloh zmluvy bráni komplexnému posúdeniu oboch zmlúv," uviedla vlani UNAS, ktorá zároveň žiadala sprístupnenie príloh k zmluvám, ktoré by mali absentovať v Centrálnom registri zmlúv.