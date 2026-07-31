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ÚNIK PRED HORÚČAVAMI: Čoraz viac Slovákov mieri do tejto časti sveta
Analýza porovnávala letné rezervácie slovenských zákazníkov.
Autor TASR
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Bratislava 31. júla (TASR) - Extrémne letné teploty v južnej a strednej Európe výrazne menia cestovateľské návyky Slovákov. Namiesto tradičných horúcich plážových destinácií čoraz viac dovolenkárov vyhľadáva príjemnejšiu klímu na severe Európy. Podľa najnovších dát cestovateľsko-technologickej spoločnosti Kiwi.com vzrástol záujem o cestovanie do severských krajín a severného Poľska medziročne o 11 %. Absolútnym skokanom tohto leta sa stalo Nórsko, kde počet slovenských cestujúcich vzrástol o 53 %, pričom hlavným lákadlom bol takmer 30-percentný pokles cien leteniek.
„Horúčavy v tradičných južných destináciách vedú mnohých k tomu, že vymieňajú pláže za sviežejšiu klímu a divokú prírodu severu,“ uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová. „Hitom tohto leta je Nórsko, ktoré zažíva boom aj vďaka takmer 30-percentnému poklesu bežných cien leteniek, výraznejšie zdraženie pri Islande či Fínsku časť cestovateľov odradilo,“ potvrdila.
Nórsko ovládlo rebríček TOP 10 najpopulárnejších severských miest, kde získalo až štyroch zástupcov. Hlavným motorom nórskeho rastu sú menšie regionálne letiská v oblasti fjordov a na severe krajiny. Výrazný záujem o Nórsko podporil najmä masívny pokles cien. Priemerná cena letenky do Nórska klesla o 16 % a mediánová cena až o 29 % (zo 176 na 124 eur). Mierny pokles cien zaznamenalo aj Dánsko (o 6 %) a Poľsko (o 13 %).
Iný vývoj nastal pri Švédsku, kde záujem cestovateľov vzrástol o 14 % napriek miernemu nárastu mediánovej ceny o 5 % na 149 eur. Výraznejšie zdraženie pri Islande (o 15 % priemerná cena, medián 326 eur) a Fínsku (o 20 % priemerná cena, medián 226 eur) dopyt po týchto dvoch krajinách viditeľne utlmilo.
Analýza porovnávala letné rezervácie slovenských zákazníkov prostredníctvom Kiwi.com pre obdobie cestovania od 1. júla do 31. augusta 2026 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025.
„Horúčavy v tradičných južných destináciách vedú mnohých k tomu, že vymieňajú pláže za sviežejšiu klímu a divokú prírodu severu,“ uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová. „Hitom tohto leta je Nórsko, ktoré zažíva boom aj vďaka takmer 30-percentnému poklesu bežných cien leteniek, výraznejšie zdraženie pri Islande či Fínsku časť cestovateľov odradilo,“ potvrdila.
Nórsko ovládlo rebríček TOP 10 najpopulárnejších severských miest, kde získalo až štyroch zástupcov. Hlavným motorom nórskeho rastu sú menšie regionálne letiská v oblasti fjordov a na severe krajiny. Výrazný záujem o Nórsko podporil najmä masívny pokles cien. Priemerná cena letenky do Nórska klesla o 16 % a mediánová cena až o 29 % (zo 176 na 124 eur). Mierny pokles cien zaznamenalo aj Dánsko (o 6 %) a Poľsko (o 13 %).
Iný vývoj nastal pri Švédsku, kde záujem cestovateľov vzrástol o 14 % napriek miernemu nárastu mediánovej ceny o 5 % na 149 eur. Výraznejšie zdraženie pri Islande (o 15 % priemerná cena, medián 326 eur) a Fínsku (o 20 % priemerná cena, medián 226 eur) dopyt po týchto dvoch krajinách viditeľne utlmilo.
Analýza porovnávala letné rezervácie slovenských zákazníkov prostredníctvom Kiwi.com pre obdobie cestovania od 1. júla do 31. augusta 2026 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025.