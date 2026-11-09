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Únik ropy na východe Chorvátska sa podarilo takmer úplne zastaviť
Po obhliadke miesta sa v koryte potoka Mašicki neobjavili žiadne nové známky vytekania ropy.
Autor TASR
Záhreb 9. novembra (TASR) - Únik ropy, ktorý nastal v piatok (6. 11.) po poškodení ropovodu spoločnosti JANAF neďaleko mesta Nova Gradiška na východe Chorvátska, sa podarilo takmer úplne zastaviť, oznámil v nedeľu (8. 11.) chorvátsky vodohospodársky podnik Hrvatske vody. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Hina.
„Hrvatske vode naďalej monitorujú situáciu priamo na mieste a sú v neustálom kontakte so spoločnosťou JANAF a ďalšími subjektmi zapojenými do čistiacich prác,“ uviedla spoločnosť, podľa ktorej pokračujú práce na zachytávaní, odčerpávaní a odstraňovaní ropy. Cieľom je dokončiť sanáciu zasiahnutého úseku vodného toku ešte pred dažďami, ktoré sa očakávajú v polovici tohto týždňa.
Po obhliadke miesta sa v koryte potoka Mašicki neobjavili žiadne nové známky vytekania ropy. Vodný tok je naďalej vyschnutý, no v koryte potoka a na jeho brehoch sú viditeľné stopy znečistenia spôsobeného týmto incidentom, dodala spoločnosť Hrvatske vode.
K poškodeniu ropovodu došlo v piatok počas sanačných prác, ktoré vykonával externý dodávateľ. Zástupcovia spoločnosti JANAF v sobotu (7. 11.) uviedli, že z úseku ropovodu medzi mestami Sisak a Slavonski Brod uniklo približne 500 kubických metrov ropy.
„Hrvatske vode naďalej monitorujú situáciu priamo na mieste a sú v neustálom kontakte so spoločnosťou JANAF a ďalšími subjektmi zapojenými do čistiacich prác,“ uviedla spoločnosť, podľa ktorej pokračujú práce na zachytávaní, odčerpávaní a odstraňovaní ropy. Cieľom je dokončiť sanáciu zasiahnutého úseku vodného toku ešte pred dažďami, ktoré sa očakávajú v polovici tohto týždňa.
Po obhliadke miesta sa v koryte potoka Mašicki neobjavili žiadne nové známky vytekania ropy. Vodný tok je naďalej vyschnutý, no v koryte potoka a na jeho brehoch sú viditeľné stopy znečistenia spôsobeného týmto incidentom, dodala spoločnosť Hrvatske vode.
K poškodeniu ropovodu došlo v piatok počas sanačných prác, ktoré vykonával externý dodávateľ. Zástupcovia spoločnosti JANAF v sobotu (7. 11.) uviedli, že z úseku ropovodu medzi mestami Sisak a Slavonski Brod uniklo približne 500 kubických metrov ropy.