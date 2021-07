Unikátne cestovné poistenie od poisťovne Groupama

Bratislava 12. júla (OTS) - V poisťovni Groupama vieme, že bezstarostná dovolenka pre klienta znamená spoľahlivú ochranu a krytie aj pre tie najrizikovejšie situácie. Preto sme pri rozširovaní nášho cestovného poistenia nerobili žiadne kompromisy. Už do základného krytia v balíku Exclusive sme zahrnuli nadštandardnú ochranu vrátane ochorenia COVID-19 či povinnú karanténu. Poisťovňa Groupama tak uhradí náklady na ubytovanie, ak poistený neplánovane uviazne v karanténe a rovnako aj náklady na cestu domov po ukončení karantény. Samozrejmosťou je automatické predĺženie cestovného poistenia ZADARMO. Unikátnou novinkou od poisťovne Groupama je riziko predčasného návratu z dôvodu hroziacej povinnej karantény.



Aktuálne priaznivá situácia v súvislosti s pandémiou otvára v Európe hranice a mnohí z nás už plánujú zahraničnú dovolenku pri mori. Veľa ľudí má však opodstatnené obavy, či už zo samotného ochorenia COVID-19 alebo z nariadenej povinnej karantény, ktorá im celú dovolenku buď predčasne zruší alebo ich v zahraničí uväzní o niekoľko dní dlhšie. V poisťovni Groupama sme pri úprave cestovného poistenia mysleli na všetky tieto prípady. Nerobili sme žiadne kompromisy a balík cestovného poistenia Exclusive sme vylepšili presne pre letnú sezónu 2021.



Novinka na trhu

Novinkou a veľkým bonusom pre klientov je preplatenie nákladov na dopravu pri predčasnom návrate domov z dôvodu hroziacej povinnej karantény. „Toto unikátne krytie chráni klienta pri neočakávanom zavádzaní obmedzení, napr. v prípade, ak sa ocitne na dovolenke a vláda v tom čase oznámi zavedenie povinnej karantény pre vracajúcich sa zo zahraničia. Poisťovňa Groupama preplatí klientovi náklady na urýchlený návrat domov,“ vysvetľuje produktová manažérka poisťovne Groupama, Denisa Bačová.



Automatické predĺženie poistenia ZADARMO

Samozrejmosťou je aj krytie v prípade ochorenia na COVID-19, či už pre náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu alebo liečebné náklady. Rovnako má klient poistnú ochranu aj v prípade povinnej karantény. „Ak klient uviazne v zahraničí v karanténe s celou rodinou, preplatíme mu náklady na ubytovanie. Rovnako preplatíme aj dodatočné náklady na dopravu domov, ktoré vzniknú v súvislosti s pobytom v karanténe. Zároveň klientom automaticky počas celej doby karantény predlžujeme cestovné poistenie,“ vysvetľuje D. Bačová.



Klient si za toto krytie nemusí priplácať a ani si ho pripoistiť, má ho automaticky zahrnuté v balíku Exclusive. A to všetko platí aj pre cestovanie do krajín, ktoré sú definované v našom cestovnom poistení pod územnou platnosťou Európa, čiže aj krajiny ako Turecko, Egypt, Alžírsko a ďalšie. Krytie sa vzťahuje na všetky spolupoistené osoby počas celej letnej sezóny 2021, teda do konca augusta.