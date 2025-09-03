< sekcia Ekonomika
Unikátny patent na 3D tlač betónu spojila popredných hráčov
Nový podnik spája moderné vízie a skúsenosti MTX Group a PURPOSIA Group.
Autor OTS
Bratislava 3. septembra (OTS) - Investičná skupina PURPOSIA Group získala polovičný podiel vo firme Coral Construction Technologies (Coral), ktorá sa špecializuje na automatizáciu stavebníctva pomocou 3D tlače betónu. Konkrétne sa novozaloženej spoločnosti ujala medzinárodná stavebná skupina HSF System, ktorá úspešne pôsobí aj na Slovensku. S unikátnou technológiou sa už pustila do nového projektu a mieri s ňou vysoko, doslova až do neba, pretože tlačený betón zabezpečí výstavbu Kostola Najsvätejšej Trojice v Neratoviciach.
„V robotizácii a automatizácii stavebníctva vidíme budúcnosť podopretú o skutočný a aktuálny dopyt. Tú najťažšiu ľudskú prácu musí nahradiť strojová, pretože už dlho vidíme, že na trhu chýbajú tí, ktorí by ju chceli vykonávať. Stavby sa určite nezaobídu bez ľudí, ale odboru veľmi pomôže automatizácia hrubej stavby,“ hovorí Jan Hasík, predseda predstavenstva PURPOSIA Group. Takmer dvadsaťtri metrov vysoká veža sa vďaka technológii tlačiarne Coral 3DCP (3D Concrete Printing) zrodí za iba niekoľko dní a ušetrí mesiace práce, pretože sa vyznačuje náročným a originálnym tvarom, ktorý sa inšpiruje siluetou gotických madon.
Firmu Coral si investičná skupina vyhliadla, keďže ide o špičkového dodávateľa 3D stavebnej technológie, ktorá vznikla v Česku a predstavuje unikátne domáce know-how. Podnik sa oddelil od divízie 3DCP v spoločnosti ICE Industrial Services spoluvlastnenej Tomášom Vránkom, pričom materská spoločnosť ICE patrí pod holding MTX Group, jeden z najväčších českých priemyselných holdingov.
Obe strany transakcie spojili dohromady spoločné projekty, HSF System dodáva stavby väčšine firiem skupiny MTX Group, ako napríklad Strojmetal Aluminium Forging, Al Invest alebo Povrly Copper Industries, okrem iného aj projekt prvej 3D tlačenej reštaurácie na svete v ski areáli Kopřivná. Ešte pred podpisom transakcie sa začala svetovo unikátna stavba spomínaného svätostánku architekta Zdeňka Fránka, ktorý už v rámci príprav navrhoval využitie 3D tlače.
„Ako automatizačnej firme nám chýbal blízky kontakt so stavebníctvom, aby sme našu vlastnú technológiu 3D tlače betónu dostali širšie na trh. Je to úplne dokonalé spojenie, ktoré sa nedá nevyužiť. Na projekte veže v Neratoviciach sa to priam ponúkalo,“ uvádza Tomáš Vránek, ktorý vlastní 40 % podiel v ICE Industrial Services.
Medzinárodná stavebná skupina HSF System z holdingu PURPOSIA Group, združujúceho 43 firiem, získala zákazku na výstavbu kostola v Neratoviciach prostredníctvom výberového konania. Skúsenosti so sakrálnou výstavbou už firma má. Hoci sa spočiatku zameriavala predovšetkým na priemyselné a logistické stavby, postupne prenikla aj do občianskej vybavenosti. Portfólio holdingu zahŕňa napríklad architektonicky oceňovanú modlitebňu a komunitné centrum v Sedlčanoch s titulom Stavba roka, základnú školu vo Veleni, domov pre seniorov v Dačiciach či Wellness hotel Zavadilka ocenený čestným uznaním Zlínskeho kraja.
Dvakrát silnejší
Akvizíciou získavajú obe skupiny strategického partnera, ktorý posilňuje ich pôsobenie v kľúčových oblastiach. ICE Industrial Services dodá automatizáciu a výrobu strojov, HSF System zase dôkladnú znalosť stavebníctva a prvé hmatateľné pilotné projekty stavieb riešené 3D tlačou betónu. Generálnym riaditeľom nového zoskupenia pod názvom Coral Construction Technologies bude Tomáš Vránek, ktorý sa na vývoji jedinečnej technológie podieľal od samého začiatku.
„Prepojenie HSF System a ICE Industrial Services je zaujímavé v tom, že HSF System bude identifikovať príležitosti automatizácie vo stavebníctve a prostredníctvom spoločného podniku budú hľadať technologické riešenia,“ vysvetľuje Petr Otava, majiteľ MTX Group.
V ICE začali vyvíjať 3D tlač betónu v lete 2021, prvá skúšobná tlač prebehla po troch týždňoch. Na trhu existujú alternatívy, ale všetky vychádzajú z princípu suchej zmesi. ICE ako jeden zo svetových priekopníkov vynašiel prevratnú technológiu tlače z klasického prepravného betónu s pomocou urýchlenia v patentovanej tlačovej hlave.
3D tlač nevyžaduje pri stavbe debnenie, vďaka čomu sa významne šetrí čas a zlepšuje vnútorná štruktúra jednotlivých prvkov. Spotreba betónu je nižšia až o 70 percent a priestorová tlač umožňuje vznik tvarov, ktoré by s klasickým debnením bolo možné vytvoriť len ťažko alebo vôbec. V Coralu si navyše zakladajú na tom, aby sa maximálne funkčné riešenia prepájali s najvyššími estetickými nárokmi.
„Naše riešenie 3D tlače betónu je natoľko unikátne, že – ako nám potvrdili na medzinárodných výstavách – nemáme konkurenciu v celosvetovom meradle. Naše patenty, automatizačné technológie, know-how, možnosti využitia aj globálny dosah nemajú obdoby,“ dodáva Vránek s tým, že rastový potenciál 3D tlače dosahuje stovky miliónov korún ročne.
Ski Resort Kopřivná
Výsledky toho, čo českí inžinieri a vedci vytvorili, sú viditeľné už aj v zahraničí – v auguste bol v Luxembursku oficiálne otvorený prvý 3D tlačený rodinný dom z betónu a aktuálne prebiehajú rokovania o projektoch v USA, Mexiku, Kanade či Kostarike. Na Ukrajinu ICE už niekoľko mesiacov po začiatku ruskej invázie dodal modulárny obranný systém, na čáslavskom letisku stoja bunkre vytlačené rovnakou technológiou. Domáci prototyp stojí aj za prvou 3D vytlačenou reštauráciou na svete v ski areáli Kopřivná a obyvatelia viacerých miest už poznajú 3D tlač betónu aj z autobusových zastávok či ihrísk.
Vďaka spojeniu dvoch lídrov s rôznorodými skúsenosťami získajú noví aj súčasní klienti oboch skupín ešte komplexnejšie služby. „Technológiu zapracujeme do zákaziek HSF System a vyzdvihneme dizajn, nové funkcie a úspory. Spojenie Coral a HSF System je viac než investícia. Je to zrod novej platformy, ktorá prepája víziu s realizáciou. Zákazníkom prinášame nielen úspory, ale aj možnosť stavať inak – rýchlejšie, udržateľnejšie a bez kompromisov v dizajne,“ opisuje Tomáš Kosa, riaditeľ HSF System a podpredseda predstavenstva PURPOSIA Group.
