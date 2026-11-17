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Uniknuté dáta poukazujú na sporné obchodné praktiky Deutsche Bank
Vynorili sa aj nové podrobnosti o dlhodobom obchodnom vzťahu najväčšej nemeckej banky s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj o jej obchodoch s Donaldom Trumpom.
Autor TASR
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Berlín 17. novembra (TASR) - Únik dát v Deutsche Bank odhalil množstvo pochybných praktík a zlyhaní v oblasti dohľadu. Únik zahŕňa viac ako 15 miliónov interných dokumentov vrátane vyše deviatich miliónov e-mailov, ako aj správ, prezentácií a záznamov v kalendároch. Napísali to v utorok rakúsky denník Standard, nemecký týždenník Spiegel a viaceré ďalšie médiá. TASR o tom informuje na základe správ DPA a portálu orf.at.
Interné varovania a obavy boli často ignorované, aby bolo možné pokračovať v problematických transakciách a nadväzovať vzťahy s novými klientmi, napísal Spiegel. Dokumenty okrem iného odhaľujú, že Deutsche Bank sa uchádzala o priazeň oligarchov a snažila sa rozšíriť svoje aktivity v Rusku tesne pred začiatkom vojny na Ukrajine.
Vynorili sa aj nové podrobnosti o dlhodobom obchodnom vzťahu najväčšej nemeckej banky s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj o jej obchodoch s Donaldom Trumpom, súčasným prezidentom USA. Dokumenty ďalej naznačujú, že banka vytvárala pre bohatých klientov kontroverzné schémy daňového plánovania, a že cez jej kanály mohli prevádzať peniaze podozrivé zločinecké siete. Deutsche Bank sa ďalej údajne podieľala na obchodoch so zbraňami s problematickými štátmi a angažovala sa v prospech klientov z odvetví, ktoré poškodujú životné prostredie.
Podľa časopisu Spiegel pochádzajú tieto údaje od oznamovateľov (whistleblowerov), ktorí ich sprístupnili viac než 50 mediálnym organizáciám po celom svete prostredníctvom novinárov pôsobiacich v Južnej Afrike a Indii.
Interné varovania a obavy boli často ignorované, aby bolo možné pokračovať v problematických transakciách a nadväzovať vzťahy s novými klientmi, napísal Spiegel. Dokumenty okrem iného odhaľujú, že Deutsche Bank sa uchádzala o priazeň oligarchov a snažila sa rozšíriť svoje aktivity v Rusku tesne pred začiatkom vojny na Ukrajine.
Vynorili sa aj nové podrobnosti o dlhodobom obchodnom vzťahu najväčšej nemeckej banky s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj o jej obchodoch s Donaldom Trumpom, súčasným prezidentom USA. Dokumenty ďalej naznačujú, že banka vytvárala pre bohatých klientov kontroverzné schémy daňového plánovania, a že cez jej kanály mohli prevádzať peniaze podozrivé zločinecké siete. Deutsche Bank sa ďalej údajne podieľala na obchodoch so zbraňami s problematickými štátmi a angažovala sa v prospech klientov z odvetví, ktoré poškodujú životné prostredie.
Podľa časopisu Spiegel pochádzajú tieto údaje od oznamovateľov (whistleblowerov), ktorí ich sprístupnili viac než 50 mediálnym organizáciám po celom svete prostredníctvom novinárov pôsobiacich v Južnej Afrike a Indii.