Unilever možno nevytvorí centrálu v Británii

Amsterdam 10. augusta (TASR) – Britsko-holandský výrobca spotrebiteľského tovaru Unilever v pondelok naznačil, že možno upustí od plánu na vytvorenie jedinej centrály v Londýne a zrušenie základne v Holandsku, ak vláda v Amsterdame prijme zákon o zavedení dane pre firmy odchádzajúce z krajiny.



Unilever v pondelok uviedol, že ak bude prijatý tento zákon, znamenalo by to, že by musel holandskej vláde zaplatiť daň 11 miliárd eur.



Zatiaľ nie je jasné, či návrh zákona o dani z dielne opozičnej zelenej ľavice je v súlade s holandským a európskym právom alebo či získa väčšinovú podporu v holandskom parlamente.



Holandská štátna rada skúma návrh zákona a vydá stanovisko, či je legálny. Termín na prijatie rozhodnutia však neurčila. Unilever si pritom nemyslí, že plán zelenej ľavice je legálny.



„Napriek tomu, ak by bol návrh zákona prijatý v jeho súčasnej podobe, pokračovanie v zjednocovaní by malo za následok daň z odchodu vo výške približne 11 miliárd eur a predstavenstvo sa domnieva, že by to nebolo v najlepšom záujme Unileveru,“ uviedol koncern.



Unilever zverejnil tieto pripomienky v rámci obežníka pre akcionárov pred mimoriadnym zasadaním 21. septembra v Rotterdame s cieľom schváliť zjednotenie.



Dane zohrali rozhodujúcu úlohu pri rozhodovaní Unileveru o zjednodušení svojej dvojitej štruktúry. Pôvodne pritom Unilever plánoval vytvoriť jednotnú centrálu v Rotterdame v roku 2018. Tieto plány však zrušil po tom, ako sa holandská vláda rozhodla ponechať v platnosti 15 % daň z dividend, ktorú Británia nemá.