Unilever plánuje v Európe prepustiť tretinu administratívy

Londýn 12. júla (TASR) - Britská spoločnosť Unilever plánuje do konca budúceho roka zrušiť v Európe približne tretinu administratívnych pozícií. Prepúšťanie je súčasťou programu posilnenia rastu a zníženia nákladov jedného z najväčších výrobcov spotrebného tovaru na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu RTTNews.



"Počas nasledujúcich niekoľkých týždňov začneme rokovania so zamestnancami, ktorých by sa navrhované zmeny mali týkať," uviedol hovorca spoločnosti. Ako prvý informáciu zverejnil britský denník The Financial Times, podľa ktorého manažment firmy v stredu (10. 7.) oznámil, že do konca roka 2025 by Unilever mal zrušiť v Európe zhruba 3200 administratívnych pozícií. Na takýchto miestach pracuje pre firmu v Európe približne 11.000 zamestnancov, väčšinou v Londýne a Rotterdame. Miest vo výrobe by sa prepúšťanie podľa všetkého dotknúť nemalo.



Podľa spoločnosti, do ktorej portfólia patrí približne 400 značiek spotrebného tovaru, sú škrty súčasťou programu zvýšenia produktivity, ktorý oznámila v marci. Ten počíta so zrušením až 7500 miest po celom svete. Spoločnosť zamestnáva celosvetovo približne 128.000 ľudí.