Unilever sťahuje v Rakúsku z predaja nanuk Happy Rainbow

Viedeň 27. júla (TASR) - Výrobca spotrebného tovaru Unilever sťahuje v Rakúsku z predaja niekoľko šarží nanuku Happy Rainbow 5x90ml Multipack. Dôvodom je fakt, že v jednej z prísad obsah etylénoxidu presahuje zákonom stanovenú maximálnu úroveň. Dotknuté šarže sa na pulty predajní dostali naposledy v júni minulého roka.



Spotrebitelia, ktorí nanuk kúpili a ešte nespotrebovali, majú kontaktovať spotrebiteľskú linku na rakúskom čísle 0800/240 290 alebo emailom na adrese unilever.oesterreich@unilever.com. Spoločnosť však zdôrazňuje, že obsah etylénoxidu je v hotovom produkte veľmi nízky, no napriek tomu sa po dohode s rakúskymi úradmi preventívne rozhodla o stiahnutí produktu z predaja.



Podľa agentúry APA dotknuté sú nasledovné šarže: L001103M54 s minimálnou trvanlivosťou do júla 2021, L001503M54 s minimálnou trvanlivosťou do júla 2021 a L006603M54 s minimálnou trvanlivosťou do septembra 2021.