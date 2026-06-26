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Unilever uvažuje o prevzatí značky výživových doplnkov Thorne
Spoločnosť Unilever v ostatných rokoch zrealizovala sériu akvizícií a do svojho portfólia zaradila napríklad Liquid IV, Nutrafol, Olly, SmartyPants a Grüns.
Autor TASR
Londýn 26. júna (TASR) - Britsko-holandský výrobca spotrebných tovarov Unilever uvažuje o prevzatí americkej značky výživových doplnkov Thorne. Predať ju chce americká private equity spoločnosť L Catterton za 4 miliardy USD (3,5 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance, ktorý cituje denník Financial Times.
Cena, ktorú za firmu Thorne žiada L Catterton, výrazne presahuje sumu 680 miliónov USD, ktoré L Catterton zaplatil za prevzatie spoločnosti Thorne v roku 2023. Thorne, ktorá pôsobí od roku 1984, je na ceste k ročným príjmom 650 miliónov USD a ponúka produkty, ako sú horčíkové a omega-3 doplnky. Odvtedy, ako ju prevzala equity spoločnosť L Catterton, firma Thorne zaznamenala ročný rast príjmov o viac ako 30 %.
Spoločnosť Unilever v ostatných rokoch zrealizovala sériu akvizícií a do svojho portfólia zaradila napríklad Liquid IV, Nutrafol, Olly, SmartyPants a Grüns.
Podľa agentúry Reuters predložila ponuku na prevzatie Thorne aj skupina spotrebiteľskej zdravotnej starostlivosti Haleon. Hovorca spoločnosti Haleon však uviedol, že firma sa nevyjadruje k fámam ani k špekuláciám.
(1 EUR = 1,1401 USD)
Cena, ktorú za firmu Thorne žiada L Catterton, výrazne presahuje sumu 680 miliónov USD, ktoré L Catterton zaplatil za prevzatie spoločnosti Thorne v roku 2023. Thorne, ktorá pôsobí od roku 1984, je na ceste k ročným príjmom 650 miliónov USD a ponúka produkty, ako sú horčíkové a omega-3 doplnky. Odvtedy, ako ju prevzala equity spoločnosť L Catterton, firma Thorne zaznamenala ročný rast príjmov o viac ako 30 %.
Spoločnosť Unilever v ostatných rokoch zrealizovala sériu akvizícií a do svojho portfólia zaradila napríklad Liquid IV, Nutrafol, Olly, SmartyPants a Grüns.
Podľa agentúry Reuters predložila ponuku na prevzatie Thorne aj skupina spotrebiteľskej zdravotnej starostlivosti Haleon. Hovorca spoločnosti Haleon však uviedol, že firma sa nevyjadruje k fámam ani k špekuláciám.
(1 EUR = 1,1401 USD)