Unilever vlani dosiahol rast čistého zisku o 4,6 %
Upozornil na horšie trhové podmienky v tomto roku.
Autor TASR
Londýn 12. februára (TASR) - Britsko-holandský výrobca spotrebných tovarov Unilever vlani dosiahol mierny rast zisku, ale upozornil na horšie trhové podmienky v tomto roku. Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že jej čistý zisk sa v minulom roku zvýšil o 4,6 % na 5,7 miliardy eur. Tržby skupiny však klesli o 3,8 % na 50,5 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Unilever v decembri dokončil oddelenie divízie Magnum Ice Cream, ktorá zahŕňa značku Ben & Jerry’s. „Naše užšie zameranie a disciplinované plnenie podporujú našu dôveru voči roku 2026 a ďalším rokom,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Fernando Fernández.
Unilever, medzi ktorého hlavné značky patrí mydlo Dove, čistič povrchov Cif a majonéza Hellmann’s, prechádza reštrukturalizáciou s cieľom zlepšiť svoju výkonnosť. Zmeny zahŕňajú prepúšťanie a nástup Fernándeza, ktorý sa ujal funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti v marci minulého roka. Predtým pôsobil ako finančný riaditeľ. Na poste šéfa spoločnosti sa zameral na rast predaja v Spojených štátoch a Indii.
