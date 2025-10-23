Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Unilever zaznamenal pokles tržieb za 3. štvrťrok

Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Londýn 23. októbra (TASR) - Britsko-holandský výrobca spotrebného tovaru Unilever vo štvrtok vykázal pokles tržieb za 3. štvrťrok 2025. Dôvodom boli najmä nepriaznivé menové kurzy. Spoločnosť sa pripravuje na odčlenenie svojej divízie výroby zmrzliny. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Unilever oznámil za 3. štvrťrok pokles celkového obratu o 3,5 % na 14,7 miliardy eur. Nepriaznivé menové kurzy mali negatívny vplyv na tržby na úrovni 6,1 %. Objem predaja pritom vzrástol o 1,5 % a ceny sa zvýšili o 2,4 %.

Takzvané základné tržby, očistené od menových kurzov, vzrástli o 3,9 %.

Fernando Fernandez, generálny riaditeľ Unilever, uviedol, že spoločnosť je stále na dobrej ceste k dokončeniu odčlenenia svojho zmrzlinárskeho biznisu, ktorý vyrába značky ako Magnum a Ben & Jerry‘s, do konca roka. Aj keď odstávka vlády v USA, tzv. shutdown, tento proces brzdí.

Unilever pôvodne plánoval uviesť výrobcu zmrzliny Magnum na burzu budúci mesiac, s primárnym kótovaním na burze v Amsterdame a so sekundárnym kótovaním na burzách v New Yorku a Spojenom kráľovstve.
