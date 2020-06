Unilever zlúči holandskú a britskú divíziu pod centrálu v Londýne

Haag 11. júna (TASR) - Nadnárodný výrobca spotrebiteľského tovaru, koncern Unilever vo štvrtok oznámil, že spojí svoju holandskú a britskú divíziu do jedinej spoločnosti s centrálou v Londýne po dvoch rokoch neúspešnej snahy presunúť sídlo firmy do Holandska.



Koncern, ktorý vyrába približne 400 značiek spotrebného tovaru od čajov Lipton, cez mrazené pochúťky Magnum a Cornetto po mydlá Dove či kvasnicovú nátierku Marmite uviedol, že ukončenie 90-ročnej štruktúry s dvoma divíziami zvýši jeho schopnosť reagovať na výzvy vrátane pandémie nového koronavírusu.



Dodal, že prítomnosť a pôsobenie v Holandsku a v Británii „zostanú nezmenené", rovnako ako kótovanie na burzách v Londýne a Amsterdame.



Unilever vo vyhlásení skonštatoval, že po preskúmaní, ktoré trvalo 18 mesiacov, dospel k záveru, že „prechod zo súčasnej právnej štruktúry s dvoma jednotkami na jedinú materskú spoločnosť mu prinesie značné výhody. Veľká revízia jeho dôležitého "čajového biznisu" totiž ukázala, že súčasná anglo-holandská štruktúra „môže skupine prinášať nevýhody, napríklad pri predaji častí firmy.



„Je tiež zrejmé, že pandémia ochorenia COVID-19 vytvorí podnikateľské prostredie, v ktorom bude veľmi dôležité mať čo najväčšiu flexibilitu a schopnosť reagovať,“ uviedol.



Holandský subjekt sa preto zlúči do jednej materskej spoločnosti so sídlom v Londýne, Unilever PLC, s jednoduchšou štruktúrou a väčšou strategickou flexibilitou.



Unilever bol založený v roku 1930 po tom, ako sa holandský výrobca margarínov Margarien Unie spojil s britským výrobcom mydla Lever Brothers, odvtedy si však udržoval štruktúru s dvoma jednotkami. Postupne sa stal globálnym hráčom a pohltil rôzne značky.



V roku 2018 sa Unilever pokúsil presunúť firemnú základňu z Londýna do holandského prístavu Rotterdam. Po vzbure akcionárov v Británii však musel od toho ustúpiť, pretože by tento plán ukončil jeho kótovanie na londýnskej burze.



Najnovší plán si pritom nevyžiada „žiadne zmeny v prevádzke, lokalitách, činnostiach ani personálnom obsadení v Spojenom kráľovstve alebo Holandsku v dôsledku zjednotenia“, dodal koncern.