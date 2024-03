Unilever zruší 7500 pracovných miest na celom svete

Londýn 19. marca (TASR) - Výrobca spotrebného tovaru Unilever v utorok oznámil plány na zrušenie približne 7500 pracovných miest vo svojich prevádzkach na celom svete. Jeho cieľom je ušetriť v priebehu nasledujúcich troch rokov približne 684 miliónov libier (799,77 milióna eur). TASR správu prevzala z DPA.



Koncern, ktorý vyrába približne 400 značiek spotrebného tovaru od čajov Lipton cez mrazené pochúťky Magnum a Cornetto po mydlá Dove či kvasnicovú nátierku Marmite, uviedol, že prepúšťanie sa dotkne prevažne pracovných miest v kanceláriách. Spoločnosť konzultuje škrty so zamestnancami, ale neprezradila, kde k nim dôjde.



Unilever má na celom svete 128.000 zamestnancov, z toho 6000 v Británii.



Tento krok prichádza po tom, ako Unilever oznámil investície do technológie na zvýšenie produktivity a úspory nákladov.



"V rámci akčného plánu rastu sme sa zaviazali robiť menej vecí lepšie," uviedol riaditeľ Hein Schumacher, podľa ktorého avizované zmeny pomôžu spoločnosti urýchliť tento plán.



Unilever zároveň v utorok oznámil, že oddelí svoju divíziu výroby zmrzliny, ktorá vlastní značky ako Ben & Jerry's či Magnum, do samostatnej firmy. Cieľom je maximalizovať výnosy pre akcionárov.



Unilever pripomenul, že tržby tejto divízie dosiahli 7,9 miliardy eur v roku 2023.



(1 EUR = 0,85525 GBP)