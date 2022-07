Union kúpil slovenskú pobočku poisťovne Groupama

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenská pobočka medzinárodnej poisťovne Groupama mení majiteľa. Po viacerých rokovaniach ju v máji 2022 kúpila poisťovňa Union.



Ako ďalej informovala Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne, po podpise zmluvy nasledujú ešte ďalšie formálne kroky. Transakcia by mala byť dokončená do konca roka 2022 po získaní potrebných súhlasov od regulačných orgánov.



"Dlhodobým cieľom Unionu je rásť – aj preto sme v roku 2021 kúpili Poštovú poisťovňu a dnes už môžem s radosťou potvrdiť, že sme sa aj s Groupamou dohodli na podmienkach predaja. Samozrejme, čakáme ešte na schválenie transakcie regulačným orgánom," povedal generálny riaditeľ Unionu Michal Špaňár.



Groupama je podľa jeho slov v dobrej kondícii, funguje efektívne a v predpise poistného sa jej v posledných rokoch dobre darilo. Vďaka prevodu poistného kmeňa do Unionu získajú podľa neho klienti poisťovne Groupama vysoký štandard poistných služieb silnej a tradičnej značky, ako aj zázemie holandskej matky Unionu – poisťovne Achmea.



"Chceme všetkých klientov ubezpečiť, že ich poistné zmluvy sú stále v plnej platnosti a v prípade potreby riešenia poistnej udalosti tak môžu urobiť štandardným spôsobom," dodal Špaňár.