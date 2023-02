Union: O duševné zdravie pracovníkov sa starajú často zamestnávatelia

Bratislava 17. februára (TASR) - O duševné zdravie zamestnancov sa starajú čoraz častejšie zamestnávatelia, dokazuje to 13. ročník Union súťaže Zdravá firma roka. V piatok o tom informovala špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa poisťovne Union Kristína Baluchová.



Doplnila, že výhercom tohto ročníka v kategórii nevýrobné firmy je IBM International Services Centre. Medzi výrobnými firmami sa na prvej priečke umiestnila Kia Motors Slovakia. Spomedzi malých firiem, teda podnikov, ktoré majú do 50 zamestnancov, zvíťazila spoločnosť s názvom Aon Central and Eastern Europe, organizačná zložka.



Súťaž má päť parametrov, ktoré hodnotí odborná komisia, a to prevencia, starostlivosť o duševné zdravie, výživa, šport a ergonómia. Do tohto ročníka sa zapojilo 50 firiem. Slávnostné odovzdávanie cien bolo vo štvrtok (16. 2.) v Bratislave, uviedla Baluchová.



Doplnila, že trendy v mnohých moderných úspešných spoločnostiach sú prevencia chorôb zo zamestnania, proaktívny prístup k správnej výžive či povedomie o psychohygiene, keďže atraktívnosť zamestnávateľa sa vníma aj cez jeho holistický prístup k zdraviu zamestnancov. Výrazný posun nastal pri vnímaní priority prevencie. "Pre zamestnávateľa je dôležité načúvať potrebám zamestnancov, rozprávať sa s nimi, vnímať ich potreby," povedal Pavol Chovan z projektu Zdravá firma roka.



"Množstvo firiem ponúka viacero platených preventívnych prehliadok nad rámec, očné či kožné vyšetrenia na pracovisku, no aj finančné príspevky na prevenciu zdravia a špecifické prehliadky či celoročné zdravotné príspevky, ako aj príspevky na domáce kancelárie. Finančné príspevky nad rámec bývajú poskytované aj pri narodení dieťaťa a na športové akcie rôzneho druhu. V súčasnej náročnej dobe vnímajú zamestnávatelia ako veľký prínos zabezpečovanie psychologickej intervencie, či už formou telefonického kontaktu pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, alebo formou prednášok a osvety," uviedla Baluchová.



Medzi najčastejšie zdravé aktivity podnikov patrí organizovanie firemných raňajok či zdravého stravovania formou obedov, ovocia či zdravých štiav na pracovisku. V oblasti športu sú populárne rôzne spoločné aktivity aj s rodinnými príslušníkmi, tímové turnaje, kruhové tréningy, bežecké komunity alebo iné športové podujatia či hradenie vstupov na športoviská, prípadne masáže, vymenovala hovorkyňa.



Doplnila, že ergonómia je veľmi dôležitá nielen pre výrobné spoločnosti, kde sa zamestnávatelia snažia odbremeniť zamestnancov pri náročnej práci. Firmy podľa slov hovorkyne dbajú na nákup, no aj zapožičanie ergonomických pomôcok, kúpu prispôsobiteľných stolov, v obľube sú nastaviteľné monitory, prispôsobiteľné stoličky, špeciálne počítačové myši či podpora pod fitlopty.



Nový ročník súťaže bude spustený v máji, záujemcovia sa môžu prihlásiť na webstránke súťaže, kde nájdu bližšie informácie aj tipy pre zdravé firmy, uzavrela Baluchová.