Union poisťovňa ako prvá na Slovensku zaviedla obhliadky cez telefón

Rozbité okno, poškodená maľovka, či vytopený byt. Nepríjemnosti, ktorých vyriešenie si väčšinou vyžaduje mnoho času a vybavovania. Tomu je však koniec.

Bratislava 5. júna (OTS) - Union poisťovňa zaviedla unikátnu novinku, ktorou je možnosť obhliadky menších poistných udalostí cez mobilný telefón. Likvidátor poisťovne tak už nemusí prísť na miesto poistnej udalosti osobne, ale klient môže preukázať škodu cez kameru svojho mobilného telefónu. Klient tak už oddnes nečaká na návštevu likvidátora, ale poistnú udalosť vyrieši rýchlo a jednoducho priamo z miesta vzniknutej škody.



„Stačí jeden telefonát a likvidácia škody je vybavená. Sme radi, že ako prvá poisťovňa na Slovensku sme pre našich klientov zaviedli do praxe túto službu, ktorá výrazne zrýchli a zjednoduší likvidáciu vzniknutých nepríjemností spojených s riešením poistných udalostí. Union poisťovňa tak potvrdzuje pozíciu inovátora na našom poistnom trhu. Klienti tak môžu pohodlnejšie vyriešiť a odstrániť vzniknuté škody na svojom majetku,“ povedal Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva a riaditeľ Sekcie komerčného poistenia Union poisťovne. Ako ďalej doplnil, aplikácia funguje prostredníctvom wifi pripojenia a je určená pre operačné systémy Android a iOS.



Ako to funguje

Najväčšou výhodou novej služby je výrazné zjednodušenie komunikácie pri vzniknutej škodovej udalosti medzi poistencom a likvidátorom poisťovne. V prípade menšej majetkovej škody bude môcť likvidátor online vidieť vzniknutú škodu a najmä jej rozsah a už počas jedného telefonátu vyčísliť výšku poistného plnenia. Klient si len dohodne presný čas, kedy sa telefonicky spojí s likvidátorom, ktorý cez kameru mobilného telefónu vidí naživo miesto škody a vie ju rovno zdokumentovať. Týmto sa značne zrýchli celý proces likvidácie škody a klient po niekoľkominútovom telefonáte bude mať peniaze za škodu na účte v omnoho kratšom čase. Aplikáciu nie je potrebné inštalovať, stačí ak klient povolí vstup do fotoaparátu svojho mobilného telefónu a pohľad z neho. Vypnutím sa prístup automaticky zamietne.



O Union poisťovni

Union poisťovňa prináša inovácie už viac ako 25 rokov a je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov.



Union poisťovňa je od roku 1997 dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea, ktorá pôsobí aj mimo hraníc Holandska. Táto skutočnosť umožňuje Union poisťovni čerpať rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.