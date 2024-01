Union: Živnostníci budú v tomto roku platiť vyššie odvody

Bratislava 25. januára (TASR) - Živnostníci a samoplatitelia budú v tomto roku platiť vyššie odvody. Dôvodom je legislatívna zmena, ktorá zvyšuje sadzbu poistného. Od 1. apríla sa tak zmení aj výška preddavkov pre všetkých samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Upozornila na to vo štvrtok Union zdravotná poisťovňa (ZP).



"Pre samoplatiteľov a SZČO sa zvyšuje sadzba poistného z pôvodných 14 % na 15 %. Minimálna výška preddavku pre tento rok je 97,80 eura. Pre osoby so zdravotným postihnutím sa zvyšuje sadzba poistného z pôvodných 7 % na 7,5 %. Minimálna výška preddavku pre tento rok je teda 48,90 eura," informovala hovorkyňa ZP Kristína Baluchová.



Ako dodala, poistenci si výšku preddavku za január môžu zistiť na začiatku februára, napríklad aj prostredníctvom webovej kalkulačky poisťovne. Uhradiť ho majú v novej výške najneskôr do 8. februára tohto roka.



"Ak poistenci nebudú mať správne uhradený preddavok, budeme s nimi v priebehu februára naďalej komunikovať," uzavrela Baluchová.