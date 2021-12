Union ZP: Spolupráca s rezortom zdravotníctva sa zlepšila

Bratislava 31. decembra (TASR) - Na čele s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) sa výrazne zlepšila komunikácia aj spolupráca v pracovných skupinách. Uviedla to pre TASR súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP), ktorá ocenila spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR v roku 2021. Negatívne vníma najmä nedostatočné financovanie zdravotníctva či neistotu vo finančnom plánovaní.



ZP pripomenula svoj plán finančne podporiť viaceré segmenty, ktorý skomplikovalo "zamrazenie" viac ako 200 miliónov eur pre zdravotníctvo. "Aj keď sa nakoniec podarilo aspoň 90 miliónov uvoľniť, veríme, že tento absolútne neštandardný postup sa už nebude v budúcnosti opakovať," skonštatovala hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová. ZP tiež poukázala na chýbajúce financie na náklady spojené s testovaním očkovaním pri hrozivom náraste inflácie.



Union skonštatoval, že počas "hasenia" urgentných problémov s pandémiou sa pozabudlo na vytváranie dlhodobej stratégie v rezorte. "Na inovácie, na ďalší rozvoj elektronizácie (napríklad eLab), na zlepšovanie procesov či zastabilizovanie personálnych kapacít, aby sa napríklad nestalo, že v našich nových nemocniciach budú prázdne sesterské izby," priblížila hovorkyňa. Ako obrovské negatívum vníma ZP aj nízku zaočkovanosť populácie. "Hodnotíme to ako krízu elít, ktoré v našej krajine nedokázali presvedčiť ľudí odbornými argumentami o prínose očkovania pre ich zdravie," skonštatovala ZP.



Na druhú stranu súkromná zdravotná poisťovňa oceňuje schválenie optimalizácie nemocníc, pričom za výzvu do budúceho roka považuje reformu celej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pozitívne hodnotí aj udržanie a nárast klientely. "Veľmi pozitívne vnímame aj to, že v tejto poisťovacej kampani od nás odišlo najmenej poistencov za posledné roky,“ skonštatovala hovorkyňa. Vyzdvihla tiež štúdiu, z ktorej vyplýva, že Union má spomedzi slovenských poisťovní najlepšiu zákaznícku skúsenosť.



V súvislosti s reguláciou zisku zdravotných poisťovní Union ZP preferuje primeranú a spoločensky zodpovednú mieru zisku. "Sme presvedčení, že kombinácia možnosti primeraného zisku, konkurenčného prostredia a rovnakých podmienok pre podnikanie dokážu priniesť zvýšenie kvality poskytovaných zdravotných služieb, z čoho budú profitovať najmä poistenci," vysvetlila hovorkyňa. Tvorbe nových pravidiel a zákonov by však mala predchádzať odborná diskusia na pôde rezortu zdravotníctva. "Navyše, je nevyhnutné pozrieť sa aj na tvorbu zisku u ostatných subjektov, ktoré pôsobia v zdravotnom systéme," doplnila.