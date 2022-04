Uniper bude platiť za ruský plyn prostredníctvom ruského účtu

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Uniper už nebude platiť za ruský plyn prostredníctvom banky so sídlom v Európe, ale platby presunie na účet ruskej banky. Spoločnosť to uviedla pre štvrtkové vydanie nemeckého denníka Rheinische Post.



"Plánujeme realizovať naše platby v eurách prostredníctvom účtu v Rusku," citoval denník hovorcu Uniperu, ktorý je najväčším dovozcom ruského plynu do Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko požaduje platby za dodávky svojho plynu v rubľoch, pričom navrhlo mechanizmus, ktorý prostredníctvom ruskej banky Gazprombank umožní prevod eur či dolárov od odberateľov na ruble. Poľsko a Bulharsko tento mechanizmus odmietli využiť, načo im ruský plynárenský koncern Gazprom od stredy (27. 4.) zastavil dodávky plynu.



Podľa zdroja blízkeho Gazpromu takto zaplatili (v rubľoch) už štyria európski odberatelia, pričom rubľové účty v Gazprombank si otvorilo 10 spoločností. V najbližšom období by k zastaveniu dodávok ďalším odberateľom prísť nemalo, keďže ďalšie platby za ruský plyn sa očakávajú v druhej polovici mája. V stredu Uniper v reakcii na rozhodnutie Gazpromu uviedol, že napriek zastaveniu dodávok plynu do Poľska a Bulharska nie sú dodávky do Nemecka ohrozené, pretože tranzit plynu do iných krajín krokom Gazpromu ovplyvnený nie je.