Uniper prvýkrát od prijatia vládnej pomoci chce vyplatiť dividendy
Nemecká energetická spoločnosť Uniper v stredu vyhlásila, že v roku 2025 dosiahla svoje finančné ciele.
Autor TASR
Düsseldorf 11. marca (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Uniper v stredu vyhlásila, že v roku 2025 dosiahla svoje finančné ciele. Odvtedy, ako ju po ruskom útoku na Ukrajinu musela zachraňovať vláda, to firme prvýkrát umožňuje vyplatenie dividend. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
