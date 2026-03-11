Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Ekonomika

Uniper prvýkrát od prijatia vládnej pomoci chce vyplatiť dividendy

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Nemecká energetická spoločnosť Uniper v stredu vyhlásila, že v roku 2025 dosiahla svoje finančné ciele.

Autor TASR
Düsseldorf 11. marca (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Uniper v stredu vyhlásila, že v roku 2025 dosiahla svoje finančné ciele. Odvtedy, ako ju po ruskom útoku na Ukrajinu musela zachraňovať vláda, to firme prvýkrát umožňuje vyplatenie dividend. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Uniper bol najväčším nemeckým dovozcom plynu, keď Rusko po odštartovaní invázie na Ukrajinu v roku 2022 zastavilo dodávky do Európy. Nemecká vláda Uniperu poskytla štátnu pomoc a stala sa majoritným akcionárom koncernu. Po dosiahnutí svojich finančných cieľov spoločnosť Uniper navrhuje vyplatenie dividend v sume 0,72 eura na akciu. Dividendy by prospeli najmä štátu, ktorý je v súčasnosti 99-percentným vlastníkom firmy. „Možnosť opätovného vyplácania dividend je znakom finančnej stability spoločnosti Uniper a kľúčovou súčasťou jej životaschopnosti na kapitálovom trhu,“ povedal generálny riaditeľ Michael Lewis.

Firma Uniper za vlaňajšok vykázala upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v objeme 1,1 miliardy eur. Upravený čistý zisk dosiahol sumu 554 miliónov eur. Spoločnosť očakáva, že EBITDA po úprave o jednorazové položky bude v tomto roku v objeme 1 až 1,3 miliardy eur a upravený čistý zisk bude v pásme 350 až 600 miliónov eur.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem