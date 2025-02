Uniper splatí nemeckej vláde 2,6 miliardy eur z balíka pomoci

Düsseldorf 25. februára (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Uniper, ktorú počas energetickej krízy v roku 2022 prevzala nemecká vláda v rámci záchranného programu, plánuje zvýšiť svoje splátky do štátnej pokladnice. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Firma so sídlom v Düsseldorfe zaplatí nemeckej vláde v najbližších týždňoch 2,6 miliardy eur, čo je podľa spoločnosti približne o 100 miliónov eur viac, ako bolo predtým oznámené. Vyššia splátka je v súlade s požiadavkami Európskej únie (EÚ) na štátnu pomoc. Vláda v Berlíne, ktorá v súčasnosti vlastní takmer všetky akcie Uniperu, musí totiž do konca roka 2028 znížiť svoj podiel v spoločnosti na zhruba 25 %.



Uniper sa dostal do vážnych finančných problémov v roku 2022, keď Rusko prudko znížilo a potom úplne zastavilo dodávky plynu do Nemecka v reakcii na sankcie EÚ. Uniper tak musel výpadky v dovoze ruského plynu riešiť nákupom omnoho drahšej suroviny na spotovom trhu. Výsledkom bola strata 40 miliárd eur za prvých deväť mesiacov 2022, jedna z najväčších strát v rámci nemeckých firiem. Uniper tak pre vysoké ceny energií čelil bankrotu.



Nemecká vláda v snahe predísť jeho kolapsu poskytla Uniperu záchranný balík vo výške približne 13,5 miliardy eur, za čo prevzala vlastnícky podiel viac ako 99 % v spoločnosti.



Uniper už vlani koncom septembra zaplatil nemeckému štátu prvú splátku vo výške 530 miliónov eur z prostriedkov, ktoré zabavil ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom po zastavení dodávok.